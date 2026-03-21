Met Milaan-Sanremo staat vandaag het eerste wielermonument van het seizoen op het programma. Mathieu van der Poel won de Italiaanse wielerklassieker vorig jaar voor de tweede keer. Hij heeft deze editie geduchte concurrentie van onder meer Tadej Pogacar en Wout van Aert. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen op de voet.

De wielrenners zijn vertrokken vanuit Pavia en fietsen in totaal liefst 298 kilometer naar de Adriatische kustplaats Sanremo. Bij de klimmen van de Cipressa of de Poggio zullen de favorieten als Van der Poel en Pogacar waarschijnlijk weer het verschil proberen te maken. De finish wordt rond 16.55 uur verwacht. "Ik voel me heel goed, dat kan ik niet ontkennen. Hopelijk komt dat er ook uit", stelde Van der Poel in aanloop.

Tegenvaller voor Pogacar

Een flinke tegenvaller voor Tadej Pogacar. Ploeggenoot Jan Christen heeft moeten opgeven na een valpartij vroeg in de koers. De 21-jarige Zwitser, die dit seizoen sterk voor de dag komt, leek een belangrijke schakel voor de finale. Ook Orluis Aular (Movistar) is bij dezelfde valpartij uit koers geraakt.

Kopgroep krijgt 3 minuten

De kopgroep van Milaan-Sanremo is gevormd en bestaat uit negen renners, onder wie zeven Italianen: Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Andrea Peron, Dario Belletta en Mirco Maestri. Ook de Spanjaard David Lozano en de Fransman Alexy Faure-Prost kiezen het hazenpad. Het negental heeft een voorsprong van ruim drie minuten op het peloton.

Vroege chaos!

De renners van Milaan-Sanremo zijn pas net begonnen aan het eerste wielermonument van 2026 en dat zorgt meteen voor een opmerkelijk moment. De kopgroep slaat linksaf, terwijl ze op de rotonde rechtsaf moeten. Het peloton dicht vervolgens het gat. Een enorme blunder in de openingsfase van La Primavera.

Vrouwenkoers

Ook de vrouwen zijn gestart. De wielrensters leggen een route af over 156 kilometer. De zege ging vorig jaar naar Lorena Wiebes. De Nederlandse toprenster staat ook vandaag weer aan de start.

