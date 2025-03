Lorena Wiebes moet na honderdste zege lachen om Marianne Vos, die altijd aan haar verbonden blijft

Lorena Wiebes schreef met de sprintzege tijdens Gent-Wevelgem wielerhistorie door haar honderdste profzege van haar carrière te boeken. De pas 26-jarige Nederlandse zit in de bloei van haar leven, maar heeft nog een ellenlange weg te gaan tot ze de nog altijd actieve legende Marianne Vos in het vizier krijgt.

Daar moet Wiebes na de finish van de Belgische klassieker zondag vooral om lachen. De teller van de 37-jarige Vos staat op liefst 255 overwinningen. Zij rijdt ook nog steeds haar koersen en dus is het niet uitgesloten dat Wiebes alleen maar harder moet knokken om aan dat aantal te komen. Zij en Vos zijn ieder geval voor haar onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De eerste keer

Vos was er namelijk bij toen Wiebes haar eerste zege boekte, zeven jaar geleden. "Ik reed toen voor de ploeg Parkhotel. Ik zat al een paar keer dicht bij een overwinning en toen was het raak. In de buurt waar Marianne Vos is opgegroeid. Zij was er ook voor de podiumceremonie", reageert ze tegen het Algemeen Dagblad.

'Hij zag het al wel'

Al op haar veertiende werd ze door haar fietsenmaker 'de nieuwe Marianne Vos' genoemd. Nu, 100 profzeges verder, wordt ze alweer vergeleken met de Nederlandse legende. "Ik wil mezelf op geen enkele manier vergelijken met Marianne die zo veel grote wedstrijden heeft gewonnen, maar hij zag het al wel. Ik begon toen net bij de nieuwelingen." Twaalf jaar later zegt ze lachend: "Ik moet nog maar 155 keer winnen om haar te achterhalen."

De mooiste?

De twee mooiste zeges van die 100 zijn die van vorige week tijdens Milaan - San Remo en haar sprintzege tijdens de Tour de France voor vrouwen in 2022 op de iconische Champs-Elysées. Op plek drie staat de nationale titel van 2019, die ze won in dienst van het 'kleine' team Parkhotel. "Als klein ploegje wonnen we toen van de machtige teams. Dat was heel bijzonder. Helaas heb ik door corona toen niet veel in het rood-wit-blauw kunnen rijden."

Wereldkampioen in 2028?

Op haar 26ste heeft ze de grens van 100 dus geslecht. Wat staat er nu nog op haar wensenlijstje? "Ik hoop in de toekomst klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. Een keer wereldkampioen worden zou ook heel mooi zijn. Maar dan moet ik wel geduld hebben. Ik denk dat er pas een parkoers op mijn lijf komt tijdens het WK van 2028 in Abu Dhabi."