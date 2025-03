Bijzondere mijlpaal voor Lorena Wiebes na sprint van formaat in Gent-Wevelgem

Lorena Wiebes heeft zondagmiddag voor het tweede jaar op rij Gent-Wevelgem gewonnen. De sprintster van SD-Worx was met afstand de snelste en beloonde zo de lead-out van Lotte Kopecky. Daarnaast was het een extra bijzondere zege voor Wiebes.

Met een nog groot peloton reden de vrouwen naar de finish. Er waren wel enkele aanvalspogingen, maar deze werden door de ploegen die een sprint wilden hebben telkens teruggehaald. Eerder op de dag waren ook Wiebes en Kopecky vooruitgeschoven, maar ook die poging werd al snel ongedaan gemaakt.

Jubileum voor Wiebes

In Wevelgem werd het een grote sprint. Kopecky bleef lang op kop, maar op 250 meter zette Wiebes aan. Een aantal rensters schoten mee, maar er stond geen maat op de Nederlandse, die zo haar 100e zege in haar profcarrière boekte.

🚴🇧🇪 | Er staat geen maat op Lorena Wiebes. Ze wint ook Gent-Wevelgem! Wat een sprint, wat een week. En dit is alweer haar 100ste overwinning! 🙌🇳🇱



De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede achter Wiebes. Charlotte Kool, die afgelopen week te kennen gaf de beste sprintster te zijn, moest het doen met een derde plek in Wevelgem.

Milaan-San Remo

Tijdens Milaan-San Remo was Wiebes ook al de snelste. Elisa Longo Borghini leek er toen met de winst vandoor te gaan in haar thuisland, maar ongekend sterk kopwerk van Kopecky bracht Wiebes terug aan de kop van de wedstrijd. In de sprint was ze te sterk Marianne Vos en kwam ze als eerste over de streep.

Geen Vollering

Demi Vollering was er niet bij tijdens de Belgische voorjaarsklassieker. De Nederlandse toprenster hoopt komende zomer voor de tweede keer de Tour de Femmes te winnen, maar kijkt ook verder dan dat. Ze wil een vaandeldrager worden van het vrouwenwielrennen en haar grote sportidool achterna gaan.

Solo van jewelste

Bij de mannen was het Mads Pedersen die, net zoals Lorena Wiebes, voor het tweede jaar op rij de Belgische voorjaarsklassieker op zijn naam zette. Na een solo van meer dan 50 kilometer kwam de oud-wereldkampioen uit Denemarken over de finish. Met het oog op de monumenten de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix geeft Pedersen daarmee een flink signaal af naar zijn concurrentie, al lijken Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar de laatste tijd van een andere planeet.