Mavi Garcia heeft de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Spaanse rijdster is de oudste van het peloton met haar 41 jaar maar met een knappe aanval verraste ze de groep met favorieten Lorena Wiebes en Marianne Vos. Laatstgenoemde verloor ook de gele trui aan Kim Le Court.

Voordat de rit begon kregen de Nederlandse wielerfans al een domper te verwerken. Charlotte Kool van Picnic PostNL ging niet meer van start in de tweede etappe. Ze had te veel last van haar val in de Baloise Ladies Tour vlak voor de Franse rittenkoers van start ging. Kool mikte zelf op een rol van betekenis in de sprintetappes die maandag en dinsdag op de planning staan, maar daar gaat zij dus niet meer aan meedoen. Picnic PostNL baalt er enorm van, maar de ploeg blijft nog altijd gefocust op dagsucces in de Tour de France Femmes.

Etappe 2

Dit dagsucces zou zondag al kunnen komen in de vluchtersetappe naar Quimper. Veel teams lijken die rit met rood omcirkeld te hebben in de agenda, omdat de kans groot is dat de vluchters voor de winst kunnen gaan. Ook Demi Vollering moest scherp zijn in de tweede rit. De Nederlandse topfavoriete voor de eindzege verloor in de eerste rit wat tijd en hoopte dit in etappe twee goed te kunnen maken.

Gedurende de rit kreeg Vollering wel goed nieuws over het klassement. De Zwitserse Marlen Reusser van Movistar moest halverwege de etappe afstappen vanwege buikklachten. Ze werd gezien als een van de grootste concurrenten van Vollering aangezien ze de Nederlandse in de Ronde van Polen nog had verslagen. Ook Elisa Longo Borghini gaf al aan dat ze niet bezig is met het klassement, maar juist voor etappezeges wil gaan.

Vluchters

In de vluchtersgroep die lange tijd wegbleef zaten maar liefst twee Nederlanders. Naast de Zwitserse bergtruikoningin Elise Chabbey zaten ook Silke Smulders (AIuIa Jayco) en Maud Rijnbeek (Volkerwessels) mee in de kopgroep. Laatstgenoemde moest uiteindelijk afhaken, maar Smulders bleef lange tijd voorin zitten. Onder andere Visma | Lease a Bike bleef in het peloton echter jagen op de koplopers, zodat Vos weer voor een sprintzege kon gaan.

Riejanne Markus

Tijdens het formeren in het peloton zag Riejanne Markus een kans. De Nederlandse van Lidl-Trek sprong weg richting de koplopers en sloot op 15 kilometer van de finish aan bij Chabbey en Smulders. Het bleek echter tevergeefs, want met nog twaalf kilometer te gaan werden de koplopers ingerekend. Vollering probeerde nog met een aanval een speldenprikje uit de delen, maar echt wegrijden lukte niemand.

De Spaanse Mavi Garcia kwam nog het dichtst bij toen ze op tien kilometer van de finish wegsprong. Ze bleef lang voor het peloton uit omdat de groep met favorieten niet reageerde op haar aanval. Uiteindelijk reageerde het peloton zo laat dat Garcia met een kleine voorsprong naar de eindstreep reed. Garcia on uiteindelijk en Lorena Wiebes pakte het sprintje van de favorietenploeg. Le Court eindigde daarachter, waardoor ze nog bonificatieseconden pakte en zo de gele trui van Vos overnam.