De Tour de France gaat zaterdag eindelijk beginnen en de voorbije periode werd duidelijk dat het met de vorm van smaakmaker Mathieu van der Poel wel goed zit. De Nederlandse topwielrenner krijgt in de eerste dagen van de Tour de nodige kansen op de ritzege en het zou de onlangs gestopte Romain Bardet niets verbazen als Van der Poel meermaals toeslaat.

Bardet (34) zwaaide onlangs in Critéruim du Dauphiné af als profwielrenner. Vorig jaar baarde hij nog opzien door mede dankzij zijn Nederlandse ploeggenoot Frank van den Broek de eerste gele trui te pakken. In gesprek met Sportnieuws.nl vermoedt de Fransman dat Van der Poel nu wel eens de man van de eerste paar dagen kan zijn.

Topwielrenner Wout van Aert krijgt vlak voor Tour de France bezoek van geliefden op bijzondere locatie Topwielrenner Wout van Aert heeft tijdens een trainingsstage in aanloop naar de Tour de France een bijzonder bezoekje gekregen. Op Instagram deelt hij liefdevolle beelden van vrouw Sarah de Bie en zoontjes Georges (4) en Jerome (1), waarmee hij een uitstapje naar Rome maakte.

Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

De dertigjarige Nederlander imponeerde namelijk in de Dauphiné en viel bijna de hele week aan alsof het een lieve lust was. Bardet wist niet wat hij zag. "We zijn eigenlijk nooit echt verbaasd over hoe sterk Van der Poel kan zijn, want hij is gewoon born this way. Maar eerlijk gezegd: ik zat in de laatste rit met hem in een groepje. Hij had de hele dag in de kopgroep gereden, maar ik denk dat ik hem nog nooit zo geweldig heb gezien."

Dit is Mathieu van der Poel: eigenwijze alleskunner op de fiets die dankzij liefde voor mooie auto's vriendin Roxanne vond Als kind uit een ware wielerfamilie was het lot bij zijn geboorte eigenlijk al geschreven, maar niemand kon de manier voorspellen waarop Mathieu van der Poel de harten van de wielerfans zou veroveren. Dit is Mathieu van der Poel, de 30-jarige wielrenner uit het Belgische Kapellen, die op zijn achttiende voor de Nederlandse nationaliteit koos en in topvorm bij de Tour de France verschijnt.

De Tour de France wordt vanaf 5 juli elke dag live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max.

Hoge verwachtingen Mathieu van der Poel

Van der Poel liet zich op alle terreinen zien in de rittenkoers en wat Bardet betreft belooft dat veel voor de Tour de France. In de eerste week zijn er vier etappes met een lastige finale en daar kan Van der Poel wel eens voor de ritzege én de gele trui gaan. Bardet legt de lat hoog voor de Nederlander. "Ik denk misschien wel meer dan een rit, misschien wel twee of drie in de eerste week."

Van de polsblessure die Van der Poel enkele weken geleden last had, lijkt hij gelukkig verlost. Bardet: "Hij zag er heel goed uit en heeft in de Dauphiné het perfecte pad afgelegd om een krankzinnig goede Tour te rijden."

'Mooie, nieuwe ambitie' voor topsprinter Dylan Groenewegen: 'Dat is voor mij duidelijk' Dylan Groenewegen begint spoedig aan zijn laatste Tour de France als sprinter van Team Jayco AlUla. De Nederlandse topper rijdt sinds 2022 voor de Australische wielerploeg, die hij aan het einde van het seizoen verlaat.

Bardet ziet een 'gele' Van der Poel dus wel gebeuren. Maar als later in Frankrijk de echte klimmers zoals Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de bergen gasgeven, kan Van der Poel net natuurlijk niet mee. Is er een kans dat 'we' Van der Poel ooit voor een goed klassement in de Tour zien gaan? Bardet denkt er het zijne van.

'De beste van de wereld'

"Ik denk dat hij dat niet eens wil", zo is de Fransman stellig. "Hij heeft gewoon te veel lol op deze manier. Als je zo goed bent zoals hij en altijd in de klassiekers zo'n hoog niveau kan halen... Daar is hij de beste van de wereld. Hij heeft eerder nog wat af te handelen met mountainbiken. Ik denk dat hij eerder daar nog wat wil bewijzen."

Dit is de vriendin van Mathieu van der Poel: Roxanne Bertels onder indruk van berucht hotelincident en wacht op aanzoek Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 32-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel in de armen valt na veel races?

De Fransman die vier Tour-etappes won en twee keer op het podium eindigde in Parijs, is groot fan van de alleskunner. "Hij heeft me altijd gefascineerd omdat hij zo uniek is. Hij wil gewoon zijn eigen programma samenstellen en plezier hebben in de sport. Veel mensen in het wielrennen vinden dat renners alles op een bepaalde manier moeten doen, maar Van der Poel doet gewoon wat hij wil. Dat maakt hem zo speciaal."

Tour de France start zaterdag

De Tour de France start zaterdag met een vlakke etappe in Lille. Daar lijkt Alpecin-Deceuninck niet de kaart van Mathieu van der Poel, maar die van de Belgische sprinter Jasper Philipsen te spelen. Hij is een van de grootste kanshebbers op de ritzege en de eerste gele trui. De Nederlander Dylan Groenewegen acht zichzelf ook kansrijk. Sportnieuws.nl sprak hem recent in Denemarken. Dat gesprek check je hier: