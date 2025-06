Dylan Groenewegen begint spoedig aan zijn laatste Tour de France als sprinter van Team Jayco AlUla. De Nederlandse topper rijdt sinds 2022 voor de Australische wielerploeg, die hij aan het einde van het seizoen verlaat.

In gesprek met Sportnieuws.nl gaat Groenewegen iets dieper in op zijn toekomstplannen, al wil hij niet te veel verklappen. "Het ging al een tijdje rond: wie, wat, waar. Het zal waarschijnlijk een andere ploeg zijn, maar daar hoef ik het nog niet over te hebben", blijft Groenewegen mysterieus.

"Ik ben nu vooral nog bij deze ploeg en ik heb het hier ook heel erg naar mijn zin. Het is een mooie ploeg en wil met deze ploeg een mooie Tour maken. Ik weet zelf waar ik heen ga, dat is voor mij duidelijk", verzekert Groenewegen, die het een "mooie, nieuwe ambitie" noemt.

Terugkeer uitgesloten

Wie niet bij hem aan hoeft te kloppen, is de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike. Groenewegen antwoordt resoluut "eens" op de stelling dat hij een terugkeer bij Visma niet ziet zitten. "We zijn prima uit elkaar gegaan, maar met alles wat daar gebeurd is, was de koek volledig op. Van mijn kant ook. Daar staat een streep onder. We hebben mooie jaren gehad, dat is wat het is. Een terugkeer zit er niet meer in."

De Nederlanders lijken steeds meer te verdwijnen, ziet ook Groenewegen. "Ze zijn niet echt een volledig Nederlandse ploeg meer. Ook met sponsors, al is het met Rabobank erbij iets Nederlandser geworden. Voor het Nederlandse wielrennen is het wel jammer. Het was toen echt wel een hele mooie tijd met Mike Teunissen, Kruijswijk en met mij in de Tour, die allemaal succes hadden in een grote ronde. Dat is nu minder geworden, maar dat komt ook door sponsorbelangen."

Met de voorlopers van Visma | Lease a Bike boekte Groenewegen liefst 45 keer dagsucces, waaronder vier keer in de Tour de France. Maar er was ook een zwarte bladzijde, toen hij 2020 in de Ronde van Polen een hevige crash veroorzaakte waardoor landgenoot Fabio Jakobsen in coma belandde. Het leverde hem een schorsing van negen maanden op, waardoor hij pas in april 2021 terugkeerde in het peloton. Een jaar later stapte hij over naar zijn huidige ploeg.

Genoeg kansen voor een sprinter

De topsprinter is het niet eens met de stelling dat sprinters te weinig kansen krijgen in het huidige wielrennen. "Je kunt als ploeg een keurig programma samenstellen waarin je heel veel kan sprinten volgens mij. Buiten (Tadej) Pogacar gerekend winnen de sprinters de meeste wedstrijden. Dus ik denk niet dat het heel echt anders is dan een paar jaar geleden."