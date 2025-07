De veranderde slotetappe van de Tour de France bleek zondag een groot succes, maar toch zal iedere wielerliefhebber één renner hebben gemist tijdens het spektakelstuk: Mathieu van der Poel. De rit was op zijn lijf geschreven, maar de Nederlander moest de Tour na twee weken verlaten met een longontsteking. Van der Poel deelde maandag wel hoopvolle beelden.

Van der Poel reed de afgelopen jaren vaak verloren rond in de Tour de France, maar dit jaar was alles anders. Hij won de tweede etappe, reed in totaal vier dagen in de gele trui en liep na een monsterontsnapping met ploeggenoot Jonas Rickaert maar net een tweede ritzege mis. De 30-jarige Van der Poel mengde zich ondertussen ook in de strijd om de groene tijd, maar tijdens de tweede week ging het mis.

Hij werd ziek en bleek uiteindelijk een longontsteking opgelopen te hebben. De renner van Alpecin-Deceuninck stapte voor de zestiende etappe niet meer op en dat was extra zuur doordat hij Parijs juist dit jaar dolgraag had gehaald. In de Franse hoofdstad lag namelijk een totaal ander parcours dan normaal klaar en dat leek gemaakt voor Van der Poel. Hij moest de rit helaas missen en zag zijn oude rivaal Wout van Aert er met de zege vandoor gaan.

Hoopvol bericht Van der Poel

De toprenner was zondag niet van de partij, maar zit inmiddels wel weer op de fiets, zo blijkt uit een foto die hij op zijn Instagram deelde. Samen met ploeggenoten Jasper Philipsen en Quinten Hermans maakt Van der Poel weer wat meters op zijn racefiets.

Dat is ook goed nieuws voor Philipsen, want de Belg moest net als Van der Poel de Tour verlaten. De sprinter ging in de derde etappe keihard onderuit bij een tussensprint en brak daarbij zijn sleutelbeen. Daardoor kwam er direct een einde van zijn ronde, die juist zo succesvol begonnen was. Philipsen won de eerste etappe en droeg één dag de gele trui voordat teamgenoot Van der Poel die van hem overnam.

i Mathieu van der Poel zit weer op de fiets. © Instagram / Mathieu van der Poel

Gevaar na longontsteking

Van der Poel moest zelf na zijn opgave een tijdje rust houden, want een longontsteking kan flinke gevolgen hebben. Zijn vader Adrie kwam afgelopen weekend al met een hoopvolle boodschap in gesprek met Wielerflits: "Vrijdag stuurde hij dat het stukken beter ging, maar hij weet ook dat hij nog een paar dagen heel rustig aan moet doen. Een longontsteking is niet niks. Je kunt beter een dag te lang rusten dan een uur te vroeg beginnen."