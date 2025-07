Eddy Merckx heeft Mathieu van der Poel bedolven onder de complimenten. De iconische wielrenner baalt er een beetje van dat de Nederlandse topwielrenner geen echte ronderenner is, want Merckx ziet zijn imposante record in gevaar komen.

De 80-jarige Merckx is één van de vier renners die de Tour de France vijf keer wist te winnen. Tadej Pogacar won de Ronde van Frankrijk zondag voor de vierde keer. "Als er meer concurrentie zou zijn, was het voor hem moeilijker geweest om zoveel overwinningen te behalen", zegt Merckx tegen De Telegraaf.

"Maar als je me vraagt of hij meer dan vijf Tour-zeges gaat behalen, kan ik daar alleen maar op antwoorden met: absoluut!" Merckx zag dat er deze editie simpelweg geen échte concurrenten zijn geweest voor de 26-jarige Sloveen. Zo kon Jonas Vingegaard 'drie weken alleen maar aanklampen'.

Andere opties

Ook in de toekomst denkt Merckx dat er geen nieuwe échte concurrenten komen. "Remco Evenepoel? Nee, zeker niet. Remco is meer een tijdrijder. Bergop komt hij tekort om de strijd aan te gaan met Pogacar voor de Tourzege." Ook Juan Ayuso wordt besproken, maar die komt over drie weken tekort volgens de Belg.

Mathieu van der Poel

Merckx vond het optreden van Van der Poel tijdens de Tour de France 'fantastisch'. "Die heeft echt een ongelooflijke Tour gereden, wat een atleet! Zijn inzet is ongekend en hij doet zo vaak mooie en onverwachte dingen." Het icoon vindt het 'spijtig' dat MvdP niet meer een ronderenner is: "Want hij is de enige die Pogacar echt tegenstand zou kunnen bieden."

Prijzengeld

Van der Poel stapte na twee weken af met een longontsteking. In de eerste week werd hij gekroond tot meest strijdlustigste renner. De Nederlander won één etappe en reed in totaal vier dagen in het geel. Alles bij elkaar nam hij 28.270 euro mee naar huis aan prijzengeld.

Alles over de Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.