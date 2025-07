De laatste etappe moet nog worden gereden in de Tour de France, maar toch is de eerste prijs al uitgedeeld. De organisatie heeft enkele uren voor de slotrit uit een lijst van acht genomineerden de meest strijdlustigste renner van de ronde gekozen. Thymen Arensman greep mis, terwijl Mathieu van der Poel opvallend genoeg niet eens bij de kanshebbers zat.

De Prijs van de Superstrijdlust, zoals de award officieel heet, is gegaan naar Ben Healy. De organisatie liet zowel het publiek als een jury kiezen uit een lijst van acht namen, waaronder Thymen Arensman. De Ier kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus en verdient daarmee ook nog eens 20.000 euro aan prijzengeld. Dat heeft hij vooral te danken aan de jury, want de Noorse renner Jonas Abrahamsen werd door de fans gekozen.

Healy wint van Arensman

De keuze voor Healy is desondanks niet gek, want de Ier reed vele dagen in de aanval en werd drie keer uitgeroepen tot meest aanvallende renner van een etappe. Hij won de zesde etappe na een lange solo en verdiende door een nieuwe aanval in de tiende etappe zelfs de gele trui. Die hield hij twee dagen vast, maar moest hij toen afgeven aan Tadej Pogacar.

Healy besloot later in de etappe naar de Mont Ventoux weer in de aanval te gaan en dat leverde hem bijna een nieuwe zege op, maar in de sprint werd hij geklopt door Valentin Paret-Peintre. De Ier staat dankzij zijn aanvallende manier van koersen op de negende plek in het klassement.

Arensman grijpt dus naast de prijs. De Nederlander reed in elke bergrit in de aanval, maar werd toch niet gekozen. Het is de vraag of hij daar wakker van ligt, want Arensman mag terugkijken op een geslaagde Tour. Hij won twee loodzware bergetappes en klopte bij zijn laatste zege zelfs de topfavorieten Jonas Vingegaard en Pogacar.

Mathieu van der Poel

De andere vijf genomineerden naast Healy, Abrahamsen en Arensman waren Quinn Simmons, Michael Storer, Bruno Armirail, Tim Wellens en Jordan Jegat. Opvallend genoeg zat Mathieu van der Poel niet bij de genomineerden. Hij werd eerder deze Tour nog verkozen tot de meest strijdlustigste renner van de eerste week.

De organisatie van de Tour gaf toen aan dat hij daardoor automatisch mee zou dingen naar de prijs van strijdlustigste renner van deze ronde, maar dat was dus niet meer het geval. Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat Van der Poel aan het begin van de laatste week moest opgeven door een longontsteking.

