Mathieu van der Poel heeft een belangrijke knoop doorgehakt. De Nederlandse toprenner zal deze zomer aan de start verschijnen van de Tour de France. Daarna wil Van der Poel ook graag meedoen aan het WK mountainbike om zijn indrukwekkende collectie regenboogtruien nog verder uit te breiden.

Van der Poel bevestigde in gesprek met de Spaanse sportkrant AS dat hij op zaterdag 4 juli in Barcelona is voor de start van de Tour de France. Ook is het volgens Van der Poel "zeer goed mogelijk" dat hij eind augustus in actie komt op het wereldkampioenschap mountainbike.

"We maken mijn schema klaar voor de Tour de France, waaraan ik zeker zal deelnemen", zei Van der Poel. "We moeten kijken welke wedstrijden ik doe voordat ik daarheen ga. Het is aannemelijk dat daar enkele mountainbikewedstrijden tussen zitten."

Van der Poel wil deelnemen aan WK mountainbike

Na de Ronde van Frankrijk wil de renner van Alpecin - Premier Tech zich richten op het WK mountainbike. "Het klopt dat het redelijk kort op de Tour de France volgt, maar ik denk dat ik in topvorm kan aankomen en daar alles kan geven."

Het WK mountainbike is het grote doel van de Nederlander, "omdat niemand ooit in alle vier de disciplines heeft gewonnen". Van der Poel werd al wereldkampioen op de weg, in het veldrijden en op gravel. "Dus dat zou een historische overwinning zijn", aldus Van der Poel, die in het veldrijden zelfs al zeven wereldtitels in zijn bezit heeft.

Sterk wielervoorjaar

Van der Poel kwam voor het laatst in actie tijdens Parijs-Roubaix. Daar aasde hij op een vierde zege op rij, maar na veel pech kwam hij al snel op grote achterstand. Desondanks wist hij wel nog vierde te worden. Voor Van der Poel was het de afsluiting van een succesvol wielervoorjaar. Hij won de E3 Saxo Classic en Omloop Het Nieuwsblad, werd tweede in de Ronde van Vlaanderen.