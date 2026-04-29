Mathieu van der Poel heeft op zijn Instagram gepronkt met een wel heel prijzig horloge. De Nederlandse toprenner maakt reclame voor een Richard Mille van meer dan 180.000 euro.

Op zijn Instagram deelt Van der Poel prachtige beelden van een fietstrip die hij met het bekende horlogemerk maakte naar een zonnige bestemming. Tijdens die trip, waar veel foto's werden gemaakt, had Van der Poel een wel heel speciaal uurwerk om: het nieuwe 55-01 horloge van het peperdure merk Richard Mille. De wielrenner werkte al vaker samen met het merk, maar had nu dus het nieuwste design aan terwijl hij koffie zette en door het zonnige landschap liep.

Op een van de foto's is Van der Poel zelfs te zien terwijl hij een nogal gevaarlijke stunt uitvoert met het peperdure cadeau. Met zijn fiets springt hij de lucht in, een move die Van der Poel wel vaker doet. Echter is het wel oppassen met het horloge om zijn pols. Het uurwerk heeft namelijk een nieuwprijs van 212.000 Amerikaanse dollars. Dat is omgerekend maar liefst 181.363 euro.

Onder het bericht ruikt een van Van der Poel zijn goede vrienden zijn kans. Freddy Ovett, wielerinfluencer en vaste trainingspartner van de Nederlander, hoopt het cadeautje over te kunnen nemen van zijn maat. "Wat een geweldig cadeau vriend, dank je wel", grapt Ovett als reactie onder de post van Van der Poel. Volgens de Nederlander was het in ieder geval een geweldig evenement.

Het is niet de eerste keer dat Richard Mille samenwerkt met sporters. Zo werd onlangs het nieuwe RM 67-02-model gepromoot door Johannes Klæbo, de langlaufer die maar liefst vijf gouden medailles tijdens het langlaufen op de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo wist te winnen. Ook UFC-kampioen Ilia Topuria uit Spanje pronkte al eens in een reclame van Richard Mille, net als voetbalster Sam Kerr, skiër Ather de Villaucourt en wielrenner Tadej Pogacar.