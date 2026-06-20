Het scheelde slechts 31 honderdsten van een seconde. Mathieu van der Poel greep zaterdag in de Ronde van Zwitserland net naast zijn eerste tijdritzege in zijn profcarrière. Tadej Pogacar was de enige die de Nederlander kon kloppen, maar daarna volgde nog een vervelende verrassing.

De tijdrit over 23,7 kilometer door de straten van Aarburg werd afgewerkt onder snikhete omstandigheden van 34 graden. Van der Poel nam na zijn race tegen de klok plaats in de hotseat, nadat hij de snelste tijd van dat moment noteerde. Vele renners beten zich stuk op zijn tijd, zo kwamen specialisten Brandon McNulty en Mathias Vacek niet in de buurt. Van stress leek bij Van der Poel aanvankelijk geen sprake: hij zat ontspannen met zijn voeten op het tafeltje.

Opmerkelijke boete

Dat veranderde toen Tadej Pogacar aan zijn tijdrit begon. Aan het eerste tussenpunt was de Sloveen al bijna vijf seconden sneller, waarna Van der Poel zichtbaar zenuwachtig naar voren begon te schuiven in zijn stoel. Aan de meet liep het verschil nog terug tot slechts 31 honderdsten van een seconde. Te weinig voor de tijdritzege, maar een indrukwekkende prestatie richting de Tour de France volgende maand.

Van der Poel besloot door de hitte met ontbloot bovenlijf in de hotseat plaats te nemen. Daar kon de internationale wielerunie UCI echter niet om lachen. De Nederlander kreeg een boete van 500 Zwitserse frank, omgerekend zo'n 540 euro wegens 'ongepaste kledij'.

Tour de France

Voor Pogacar was de tijdrit een welkome bevestiging richting de Tour de France. Hij reed de etappe op een nieuwe fiets en toonde daarmee dat niet alleen zijn klimbenen, maar ook zijn tijdritbenen in uitstekende vorm verkeren. De Sloveen gaat riant aan de leiding in het algemeen klassement van de Ronde van Zwitserland. In de Tour krijgt Pogacar echter wel meer concurrentie in de vorm van Jonas Vingegaard en wielertalent Paul Seixas.

Van der Poel moet de tijdritzege dus voorlopig nog even laten wachten. Zondag staat de slotrit op het programma, een bergrit waarin Pogacar de eindzege vermoedelijk verder naar zich toe trekt. Voor Van der Poel kende zijn tijdrit door zijn ontblote een minder einde dankzij de boete. Toch maakt de Nederlander zo wel een einde aan de vraagtekens omtrent zijn vorm, daar lijkt niks mis mee te zijn.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover