Mathieu van der Poel krijgt steun van politie na walgelijke actie van 'fan'

De politie van Ronse is een onderzoek gestart naar de 'fan' die wielrenner Mathieu van der Poel bespuugde tijdens de E3 Saxo Classic. De korpschef noemde het gedrag 'onaanvaardbaar' en probeert de dader via het onderzoek te identificeren.

Het was een walgelijke gebeurtenis tijdens een fantastische dag voor Van der Poel. Terwijl hij de Karnemelkbeekstraat opklom, werd de Nederlander via de zijkant bespuugd door een opwachtende toeschouwer. Van der Poel reageerde niet en het is onduidelijk of hij ook echt geraakt werd.

Onderzoek

De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de dader. "Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar. Politie Ronse zal een onderzoek opstarten. We wensen hiermee een duidelijk signaal te geven dat we dit soort daden absoluut niet tolereren", liet waarnemend korpschef van Ronse Hans Haustrate weten aan HLN.be.

"We roepen supporters op om tijdens de komende koersen hun liefde voor de wielersport op een respectvolle en sportieve wijze te betonen. De wielersport maakt deel uit van ons erfgoed. Iedereen die daar deel van uitmaakt, of het nu gaat om seingevers, politiemensen, hulpverleners of de atleten zelf, verdient respect van de toeschouwers." De politie roept ook omstanders op om zich te melden als zij kunnen helpen bij het identificeren van de dader.

Van der Poel

Van der Poel werd na afloop van de door hem gewonnen eendagswedstrijd geconfronteerd met het incident tijdens de beklimming van de Karnemelkbeekstraat in Ronse. Hij had het zelf tijdens de wedstrijd niet gemerkt. "Deze mensen moeten niet naar de koers komen", vond de winnaar erover.

Het gebeurt de laatste jaren steeds vaker in het wielrenner dat de renners en rensters op de fiets bejegend worden door het publiek. In het veldrijden werden er bekers met urine over de hoofdrolspelers gegooid, terwijl Van der Poel tijdens de vorige editie van Parijs-Roubaix ontsnapte aan een actie met grote gevolgen van langs de kant. Een vrouw probeerde een petje tussen de spaken van de fiets van de wereldkampioen te gooien, om hem zo te stoppen.