Vrouw die pet gooide richting Mathieu van der Poel tijdens Parijs-Roubaix gaat zich melden bij de politie

Mathieu van der Poel kreeg zondag een petje naar zich toe geworpen. Niet voor de leuk, maar met het waarschijnlijke doel om hem uit de wedstrijd te halen. Tegen de vrouw die het petje gooide is er aangifte gedaan en ze gaat zichzelf dan ook aangeven bij de politie. Daarnaast is er een man die bier gooide over de wereldkampioen geïdentificeerd.

Van der Poel kreeg tijdens Parijs-Roubaix te maken met fans die hem probeerden te dwarsbomen. Een vrouw probeerde een petje tussen de spaken van de fiets van de wereldkampioen te gooien, om hem zo te stoppen. "Ik zag dat ik iets wits naar me geslingerd kreeg, maar wist niet wat het was. Blijkbaar vindt niet iedereen het leuk als ik voorop rijd. Ik trek me er niks van aan."

De Belgische krant Het Laatste Nieuws meldt dat de vrouw te gast was in een van de tenten voor VIP's. Ze zou zichzelf gaan aangeven bij de politie vanwege de actie.

Cobbles and flying caps 🧢... Mathieu van der Poel is braving everything at #ParisRoubaix! pic.twitter.com/DYODKehgDQ — Eurosport (@eurosport) April 7, 2024

Aangifte

Een dag na de race heeft de Franse vakbond voor professionele wielrenners (UNCP) aangifte gedaan tegen de vrouw. De internationale wielrennersvakbond (UCA) helpt met die aangifte en zegt 'de persoon zeker te zullen opsporen'. "Maar we zijn voor een gang naar de rechter afhankelijk van nationale federaties, omdat wij in Zwitserland gevestigd zijn."

Eerder kreeg een vrouw die een massale valpartij veroorzaakte in de Tour de France (door met een bord half op de weg te gaan staan) een boete van 1200 euro.

Biergooiers

In het voetbal was het al een tijdje 'populair' en nu lijkt het ook zijn intrede in het wielrennen te hebben gemaakt: biergooien. Van der Poel kreeg onderweg meerdere pilsjes over zijn rug gegooid. Bij Het Nieuwsblad vertelt Vlaamse politiechef Joost Duhamel dat er al één persoon geïdentificeerd is. "Hij kan een uitnodiging verwachten."

'Echt genoten'

Want Van der Poel genoot vooral van zijn rit, óók op de kasseien. "Ja, ik heb echt genoten. Meer nog dan na mijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Het is een ongelofelijke dag, een droom. Het was ook echt genieten om door een muur van geluid van al die fans te rijden."

Prijzengeld Parijs-Roubaix | Dit bedrag wint Mathieu van der Poel met zijn zege Mathieu van der Poel won zondag Parijs-Roubaix en schreef zodoende zijn tweede monument van 2024 op zijn naam. Na de Ronde van Vlaanderen was hij al 20.000 euro rijker. Lees in dit artikel welk bedrag Van der Poel gewonnen heeft met zijn zege in Parijs-Roubaix.

Team werkte keihard

"Het is eigenlijk moeilijk om onder woorden te brengen", zei Van der Poel na afloop van de race tegen de NOS. "Ik voelde me super, al ver voor de finish. Maar wat de ploeg (Alpecin-Deceuninck, red.) voor me gedaan heeft was ongelofelijk. Daar moet ik ze ook voor bedanken."

En inderdaad, zijn ploegmaten controleerden en domineerden de koers. Jasper Philipsen (tweede) en Gianni Vermeersch (zesde) hielden alles in de gaten, bepaalden het tempo en zorgden ervoor dat Van der Poel op 60 kilometer van de streep weg kon rijden en niet meer teruggepakt werd.