Walgelijke beelden: 'fan' bespuugt Mathieu van der Poel tijdens E3 Saxo Classic

Het was een fantastische vrijdag voor Mathieu van der Poel, maar niet alles liep zoals het moest. Eerst was er de chaos bij de start en aan het eind ging hij solo nog bijna onderuit. Even daarvoor misdroeg een 'fan' zich richting de latere winnaar.

Met nog 31 kilometer te gaan, terwijl Van der Poel reed op de Karnemelkbeekstraat, vond het incident plaats. Op de beelden is goed te zien hoe een toeschouwer wacht op de aankomende wielrenner, om vervolgens richting hem te spugen. Van der Poel reageert er niet op en het is onduidelijk of de Nederlander geraakt werd.

Infelizmente ainda temos estes comportamentos no desporto. 🇳🇱 Mathieu van der Poel isolado na E3 Saxo Classic é cuspido por um espectador.#E3SaxoClassic pic.twitter.com/zEsduBmLTj — falso plano (@falsoplanoblog) March 28, 2025

Ontketende Mathieu van der Poel overleeft chaotische start en wint 'Ronde van Vlaanderen-light' Mathieu van der Poel is niet te stoppen. Na een fantastische zege tijdens Milaan-San Remo, was de Nederlander van Alpecin–Deceuninck ook tijdens de E3 Saxo Classic de beste. Zelfs een chaotische start aan het begin van de race hield Van der Poel niet tegen.

Veelvoorkomend

Het gebeurt de laatste jaren steeds vaker in het wielrenner dat de renners en rensters op de fiets bejegend worden door het publiek. In het veldrijden werden er bekers met urine over de hoofdrolspelers gegooid, terwijl Van der Poel tijdens de vorige editie van Parijs-Roubaix ontsnapte aan een actie met grote gevolgen van langs de kant.

Pettengooister Mathieu van der Poel ontkent dat ze bewust het petje gooide: 'Ongelukkige manoeuvre' Doelbewust, was het oordeel van bijna iedereen toen er een pet richting de fiets van Mathieu van der Poel vloog. Op beeld werd een vrouw gespot die tijdens Parijs-Roubaix inderdaad een pet gooide. Zij ontkent nu dat zij de race wilde saboteren.

Bloedvorm

Voor Van der Poel was het de derde eendagskoers waaraan hij startte dit jaar. Drie keer kwam hij ook als eerste over de finish. Hij begon met de Ename Samyn Classic, om na de rittenkoers Tirreno-Adriatico het monument Milaan-San Remo op indrukwekkende wijze op zijn naam te schrijven.

IJzersterke Mathieu van der Poel slaat direct toe met prachtige zege in zenuwslopende Milaan-San Remo Mathieu van der Poel heeft een geweldige editie van Milaan-San Remo gewonnen. Op de Cipressa en de Poggio werd het een strijd tussen twee vrienden: Tadej Pogacar en Van der Poel. Laatstgenoemde trok in een schitterende strijd aan het langste eind en won de sprint. Het is de tweede keer dat Van der Poel het Italiaanse monument wint.

Met zijn zege tijdens de E3 Saxo Classic zet Van der Poel zijn ambities nog wat kracht bij. Volgende week zondag is de Ronde van Vlaanderen het volgende doelwit van de Nederlander. Een week later staat met Parijs-Roubaix nog een koers op het programma om je vingers bij af te likken. Zeker als je weet dat Tadej Pogacar ook in beide koersen aan de start zal staan.