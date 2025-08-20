Mathieu van der Poel is weer terug in het peloton. De Nederlandse wielergrootheid moest in de Tour de France opgeven met een longonsteking en verdween een tijdje uit koers. Tijdens de Renewi Tour, op Nederlandse bodem, liet Van der Poel zijn gezicht weer zien.

De etappekoers stond voor veel mensen vooral in het teken van de terugkeer van Van der Poel. De Nederlandse topwielrenner maakte eerder deze zomer heel veel indruk in de Tour de France met onder meer een ritzege. Ook droeg hij dagenlang de gele leiderstrui en leek hij tot het eind te strijden om de trui voor beste sprinter. Een longontsteking in de laatste week van de Tour zettte daar echter hardhandig een streep door.

Van der Poel in Renewi Tour

Afgelopen weekend dook Van der Poel al op tijdens een criterium in het Brabantse Etten-Leur, maar deze woensdag kwam hij voor het eerst sinds de Tour weer in actie tijdens een officiële wedstrijd. Van der Poel nam namens Alpecin-Deceuninck mee aan de Renewi Tour, de enige meerdaagse rittenkoers in de Benelux op het hoogste niveau.

De eerste etappe ging van Terneuzen naar Breskens. Van der Poel liet zich lange tijd eigenlijk nauwelijks zien in de etappe die eindigde in een massasprint. In de laatste kilometers kwam de oud-wereldkampioen sterk naar voren en werd duidelijk dat hij zou meesprinten om de dagzege.

Geen kans tegen topsprinter

Met onder anderen Tim Merlier, Biniam Girmay, Dylan Groenewegen en Olav Kooij waren er veel topsprinters aanwezig in Zeeland. Het was uiteindelijk Merlier die de sterkste was in de laatste meters. De Belg die Europees kampioen is pakte de dagzege. Van der Poel sprintte wel aardig mee, maar zakte in de laatste meters voor de eindsprint weg en kon niet meedoen om de eerste plaatsen. De Nederlander eindigde buiten de top-tien. Kooij werd op plek zeven de beste Nederlander.