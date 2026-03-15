In het moderne wielrennen draait alles om de kleinste details. Renners zoeken voortdurend naar manieren om hun concurrenten een stap voor te blijven. Ook de positie op de fiets wordt tot in de puntjes geoptimaliseerd om kostbare seconden te winnen. Toch trekt Mathieu van der Poel zich opvallend weinig aan van een van de grootste trends in het peloton.

De kopman van Alpecin-Deceuninck rijdt nog altijd met een opvallend breed stuur, terwijl veel concurrenten juist kiezen voor smallere en meer aerodynamische opties. Volgens Van der Poel heeft dat alles te maken met gevoel en controle. "Ik gebruik gewoon het stuur dat ik al mijn hele leven gebruik", verklaarde hij in gesprek met Cyclingnews.

Mathieu van der Poel kiest voor eigen visie

Zijn fiets valt daardoor meteen op tussen die van zijn rivalen. Waar veel renners hun remgrepen naar binnen draaien en zo smal mogelijk zo proberen te rijden, blijft Van der Poel vasthouden aan een breder stuur van ongeveer 450 millimeter. Dat betekent op papier een klein aerodynamisch nadeel, maar daar maakt de Nederlander zich weinig zorgen over.

Voor hem draait het vooral om kracht en stabiliteit wanneer hij op de pedalen danst. "Misschien verlies ik een klein beetje aerodynamisch voordeel, maar ik vind het fijn om de kracht te hebben als ik op de pedalen sta", legt hij uit. Het bredere stuur zorgt er volgens hem voor dat hij zijn explosieve demarrages beter kan controleren en zijn fiets onder maximale inspanning stabiel houdt.

Artikel gaat verder onder foto

i Het verschil in stuurbreedte tussen Mathieu van der Poel, Giulio Pellizzari en Isaac del Toro. ©Getty Images

IJzersterke start van voorjaar

Zijn recente prestaties lijken die keuze alleen maar te onderstrepen. Van der Poel won met de Omloop Het Nieuwsblad direct zijn eerste wegwedstrijd van het jaar. Ook in Tirreno-Adriatico laat de Nederlander met twee ritzeges zien nog altijd de te kloppen man te zijn. Daarmee bewijst hij dat succes in het moderne wielrennen niet alleen afhankelijk is van de laatste trends en technologie. "Ik ben gewend aan de afmetingen, dus voorlopig blijf ik bij een breed stuur", besluit Van der Poel.

In de strijd om het eindklassement speelt Van der Poel geen rol, want de Nederlander richt zich in de Tirreno-Adriatico vooral op ritten en wedstrijdritme richting het klassieke voorjaar. De eindzege lijkt ondertussen in handen van Isaac del Toro. De Mexicaanse ploeggenoot van Tadej Pogacar verstevigde zijn leidende positie met een knappe ritzege en verdedigt in de slotrit een comfortabele voorsprong op zijn naaste concurrenten.