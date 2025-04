Mathieu van der Poel wist de uitslag van Ronde van Vlaanderen al: 'Dat is bijna altijd zo'

Mathieu van der Poel maakte er een spetterend optreden van in de Ronde van Vlaanderen, maar moest simpelweg zijn meerdere erkennen in winnaar Tadej Pogacar. Van een teleurgesteld gevoel was nauwelijks sprake bij de Nederlander, die vooral trots was op zijn wilskracht.

Hij ging voor zijn vierde zege in de Ronde van Vlaanderen, maar Van der Poel moest zich neerleggen bij de winst van Tadej Pogacar. "Ik ben er niet echt dichtbij geweest. Ik zat al ver voor de finish op mijn limiet", vertelde de Nederlander van Alpecin-Deceuninck na afloop van de ruim 269 kilometer lange koers. Van der Poel sprintte naar de derde plaats, net achter de Deen Mads Pedersen.

Valpartij

Van der Poel was meer dan 100 kilometer voor de finish betrokken bij een valpartij. Met behulp van ploeggenoten keerde hij terug in de groep favorieten. "De schade viel mee. Ik had geluk, maar het is natuurlijk nooit goed om te vallen." Pogacar was te sterk, erkende hij. "Ik zat soms iets te ver, maar mag blij zijn met mijn podiumplaats. Het was een goed gevecht. Ik had geen supergevoel. Deze derde plaats heb ik op wilskracht behaald."

'Bijna altijd zo'

Met z'n vieren reden ze in de laatste 20 kilometer achter Pogacar aan, maar het gat werd niet kleiner. "De sterkste zat vooraan", was de simpele verklaring van Van der Poel. "Het is ook bijna altijd zo dat degene die alleen boven komt op de Kwaremont of de Paterberg de koers wint."

Parijs-Roubaix

Volgende week wacht al een nieuwe uitdaging met Parijs-Roubaix. "Net iets minder zwaar dan de Ronde, maar je moet wel meer geluk hebben", keek hij vooruit naar een nieuw duel met Pogacar. Voor een vierde zege in Vlaanderen - Van der Poel deelt het record van drie zeges met zes andere renners - moet hij volgend jaar terugkomen. "Iedereen zegt dat die vierde er wel komt, maar dat dachten ze bij die anderen misschien ook. Zo makkelijk is het niet. Ik ben al trots op die drie."