'Gestoorde' Tadej Pogacar in de Hel van het Noorden: 'Hij denkt dat hij te goed is om iets te breken'

Een winnaar van een grote ronde die start aan Parijs-Roubaix. Oud-wielrenner en huidig journalist Thijs Zonneveld kan zich niet herinneren dat dit eerder gebeurd is in het wielrennen. Hoewel hij als wielerliefhebber houdt van de gedurfde keuze van de Sloveen, benoemt hij ook de pijnpunten van het plan.

"Ze hebben op hem ingepraat. Ze hebben hem uitgelegd wat de gevaren zijn. Ze hebben hem horrorverhalen verteld van die ene renner en die andere. Ze hebben het hem verboden. Ze hebben hem gesmeekt. Op hun knieën, met tranen in de ogen. Doe het niet, doe het niet", zo begint Zonneveld zijn column in het Algemeen Dagblad. Het mocht allemaal niet baten: Pogacar wil Parijs-Roubaix op zijn naam gaan schrijven.

Mathieu van der Poel kan borst natmaken door rigoureuze beslissing van Tadej Pogacar Tadej Pogacar heeft in overleg met zijn team een rigoureuze beslissing gemaakt over zijn voorjaar. De wereldkampioen op de fiets zou de komende week eigenlijk de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem rijden, maar gooit zijn schema helemaal om en dat heeft ook gevolgen voor Mathieu van der Poel.

En dat is bijzonder, want de Franse kasseienkoers is niet voor de minsten weggelegd. Het besluit wordt door de wielerliefhebber met gejuich ontvangen, want een strijd tussen Pogacar, Van der Poel en Wout van Aert is iets om naar uit te kijken.

'Prettig gestoord'

Toch zitten er behoorlijk wat haken en ogen aan Parijs-Roubaix voor Pogacar. Het is bij uitstek de koers waar renners onderuit gaan en voor iemand die deze zomer de Tour de France vierde keer op zijn naam wil schrijven, is de kasseienrit niet de ideale voorbereiding. "Klassementsrenners hebben doorgaans alleen maar iets te verliezen in Roubaix. Vel, ego - of nog erger. In het Bos van Wallers zijn meer botten gebroken dan in een doorsnee MMA-kooi", stelt Zonneveld

Hoewel de oud-wielrenner beaamt dat Pogi 'een fysiek talent uit duizenden, of eigenlijk miljarden is', heeft hij toch zijn twijfels bij de keuze van de Sloveen. "Hij is zo gewend aan succes dat hij een tikje megalomaan begint te worden: hij denkt dat hij te goed is om iets te breken. Hij waant zich onaantastbaar. Dat is hij niet, zelfs híj niet. Tadej Pogacar is gestoord. Prettig gestoord, dat wel."