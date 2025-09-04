De Vuelta a España werd op de rustdag op zijn kop gezet door topploeg UAE Team Emirates. Zij maakten melding van het aanstaande vertrek van Juan Ayuso, de jongeling die al langer onder het vergrootglas lach. Het zorgt voor medelijden.

Ayuso ging als een van de twee kopmannen van UAE naar de Vuelta a España, maar in de eerste serieuze bergrit liet hij lopen. Maandag op de rustdag communiceerde de ploeg dat de 22-jarige Spanjaard na dit jaar weggaat. "Waarom ga je dit doen tíj́dens de Vuelta?", vraagt wielerkenner Thijs Zonneveld zich hardop af in de podcast In de Waaier. "Hoe moeilijk kun je het jezelf en Ayuso maken..."

Ze noemen het in de podcast "de nieuwste aflevering in de soap" en "extreem vreemd qua timing". "Je voelt aan alles dat die breuk eraan kwam", stelt Zonneveld.

Buitenbeentje

Volgens hem snijdt het mes aan twee kanten. Ayuso maakte zich niet populair door in de Giro d’Italia weinig kopwerk te verrichten voor Isaac del Toro, die lang in de roze leiderstrui fietste. Aan de andere kant denkt Zonneveld dat de jonge Spanjaard zich niet goed behandeld vindt.

"Het zit tegen pesten aan. Dat hij er continu wordt uitgepikt. Je zag het bij de ploegentijdrit, dat nota bene de ploegleider met zijn vingertje riep ‘dit is teamwork, dit is teamwork’. Alsof hij nu wel een keertje werk deed voor het team en anders nooit", schetst Zonneveld.

"En dat in de wetenschap dat de microfoon open stond op die plek", haakt Hidde van Warmerdam in. "Het is allemaal heel bewust, smerig", vindt hij. "Het is gewoon voor het oog van de buitenwereld dat deze gast een buitenbeetje is in deze ploeg", oordeelt Zonneveld. "Er zijn niet veel gasten die het voor hem op nemen. Dat is naar."

Ploeg van Pogacar

Wat volgens het tweetal schuurt is dat ook de ploegleiding niet ingrijpt. "Het is de ploeg van Pogacar", verzekert Zonneveld. "Als hij tegen iemand is, dan is de rest ook zo. Als je tegen Pogacar in gaat, graaf je je eigen graf", denkt de wielerkenner. "Dat is wel onveilig, hè", vindt Van Warmerdam.

Ayuso gooit er met de pet naar

Ook in de Ronde van Spanje fietst Ayuso met de ziel onder zijn arm. "Dat is de druppel geweest", denkt Zonneveld over de communicatie van zijn vertrek. "Het is een soort wraak", voegt hij eraan toe. "Hij rijdt wel echt rond met twee uitgestoken middelvingers", aldus de wielerkenner.

"Voor zijn gevoel moet hij alleen opdraven als Pogacar niet wil en wordt hij door iedereen uitgekotst. En dat is voor een deel ook waar. Aan deze vete heeft hij zelf ook wat kunnen doen, maar ik snap zijn gevoel wel", neemt Zonneveld het op voor Ayuso. De Spanjaard heeft de ploegen voor het uitkiezen. "Het is een van de weinige jongens die in de buurt kan komen van Pogacar en Jonas Vingegaard."