Puck Moonen is dol op alles wat met snelheid te maken heeft. Zelf werd ze groot als wielrenster, maar haar verloofde Callan O'Keeffe zat in het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. Samen straalden ze op de prèmiere van een F1-film.

Influencer Moonen was samen met haar verloofde uitgenodigd door Warner Bros NL om naar F1 The Movie te kijken, een film met Brad Pitt in de hoofdrol mede geregisseerd door racelegende Lewis Hamilton. 'Zeer aangenaam verrast', schreef Moonen bij een reeks foto's waarop ze schitterde in een zwarte galajurk, met rode schoenen en een bijpassende handtas. 'Zowel voor nieuwkomers als diehard fans een must-watch!', vond de mooiste sportvrouw van Nederland van 2017.

Beroemde acteur neemt plek Oscar Piastri in bij McLaren na duizenden testkilometers Hollywoodster Brad Pitt nam donderdag bij Formule 1-team McLaren de plaats achter het stuur van Oscar Piastri over in de MCL60. Na zijn hoofdrol in de film F1 weet hij de auto wel te besturen. Dat liet hij zien op het circuit.

Zelf heeft Moonen ook wat ervaring met een formule-wagen. Zo mocht de influencer in augustus 2024 met de vlag wapperen bij de tweede race van de F1 Academy, de vrouwentak, in Zandvoort (zie hoofdfoto).

'Mooiste sportvrouw van Nederland' gaat trouwen

Moonen was ooit een groot talent op de wielerfiets, maar het laatste stapje naar de top ontbrak. Dus ruilde ze dunne banden in voor gravelbanden. Tegenwoordig doet de in 2017 tot 'Mooiste sportvrouw van Nederland' verkozen dus mee aan gravelwedstrijden. Daarnaast stapt ze binnen aanzienlijke tijd in het huwelijksbootje, begin dit jaar vroeg haar Nieuw-Zeelandse vriend haar ten huwelijk.

'Mooiste sportvrouw van Nederland' Puck Moonen (28) gaat trouwen: 'Voor altijd met mijn beste vriend' Influencer en voormalig profwielrenster Puck Moonen (28) beleefde een wel heel speciale oud en nieuw. Op het moment dat 2024 in 2025 veranderde, maakte ze een levensveranderende keuze. Ze zei 'ja' op het huwelijksaanzoek van haar vriend.

"(Ik heb, red.) ja gezegd tegen voor altijd met mijn beste vriend zijn", deelde Moonen destijds op haar Instagram, met foto's van het gelukkige stel en een diamanten ring om haar vinger. "We zijn verloofd op oudjaarsavond. Dat was op de dag af twee jaar geleden dat we elkaar voor het eerst ontmoetten in Barcelona."

Moonen was voor haar relatie met O'Keeffe samen met de Nederlandse BMX'er Twan van Gendt. Daarvoor was ze een stelletje met de Belgische velrijder Eli Iserbyt.

F1 The Movie

Sinds 26 juni is F1 The Movie in de Nederlandse bioscopen te zien. De film geregisseerd door Joseph Kosinksi, met hulp van Hamilton dus, gaat over coureur Sonny Hayes (Brad Pitt), die na een afschuwelijke crash jaren later alsnog toetreedt tot de Formule 1. De beelden zijn deels opgenomen tijdens raceweekenden tussen de echte coureurs, wat het net echt maakt, al reed hij in omgebouwde Formule 2-auto's.

Lewis Hamilton trekt veel aandacht met opvallend pak, kleurrijke vrouwen stelen de show op F1 The Movie-gala Lewis Hamilton was één van de weinige, zo niet de enige, Formule 1-coureurs die maandagavond een bezoekje bracht aan de F1 The Movie-première van topacteur Brad Pitt. Zijn kledingkeuze trekt veel aandacht op de rode loper, waar vooral de (beroemde) vrouwen schitterden.

Onlangs stapte Pitt voor het eerst in een echte F1-wagen, de McLaren uit 2023. Die testte hij op Circuit of the Americas in Austin. "Oh mijn God, dat was kicken", zei Pitt na afloop. "Dat was veel meer dan ik gewend was!"