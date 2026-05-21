Puck Moonen gold enkele jaren geleden als groot talent en viel ook buiten haar carrière op de racefiets op. Nadat ze de titel 'mooiste sportvrouw' in ontvangst mocht nemen werd ze influencer, maar kwam haar loopbaan op een lager pitje. In de tussentijd kampte ze ook nog met fysiek ongemak, en moest ze geopereerd worden. Maar deze week deelde Moonen mooi nieuws.

Moonen begon haar carrière in 2017 bij de Belgische formatie Lotto Soudal waar ze zich verdienstelijk nestelde in het professionele peloton. Maar na een overtap in 2021 naar een nieuw team kreeg ze ruzie met de directie en besloot ze te vertrekken. Daardoor heeft ze zich sinds 2022 niet meer laten zien in een professionele wielerkoers, en timmert ze aan de weg als influencer.

'Mooiste sportvrouw'

De inmiddels 30-jarige Moonen viel aan het begin van haar carrière namelijk vooral op vanwege haar leuke uitstraling. Dat leidde ertoe dat ze in 2017 door de FHM werd uitgeroepen tot 'mooiste sportvrouw van Nederland'. Dat zorgde bovendien voor een karrenvracht aan nieuwe volgers op sociale media, waarna ze besloot zich daarop toe te leggen. Dat gaat zeer goed, want ze heeft al bijna 900 duizend volgers.

Als wielerinfluencer verscheen Moonen nog geregeld aan de start bij kleine wedstrijden, maar een rentree in het echte peloton zat er niet meer in. Tot overmaat van ramp kreeg ze afgelopen jaar nog te maken met een vernauwde liesslagader en moest de Noord-Brabantse geopereerd worden. Dat besluit volgde na een periode tussen 2022 en 2025 waarin Moonen naar eigen zeggen niet meer haar gewenste niveau behaalde. Maar nu is er goed nieuws.

Rentree

Op haar eigen Instagram maakte de knappe sportvrouw bekend op vrijdag 21 mei van start te gaan in de professionele koers Veenendaal-Veenendaal. Of het toeval is of niet, dat was ook de laatste koers waar ze als prof aan deelnam. Daar is ze logischerwijs heel blij mee. "Ik ben super enthousiast om morgen weer een startnummer op te spelden voor mijn thuiswedstrijd." Dat zal ze doen namen het Team MtD Women’s Elite Cycling. Toch zijn er ook twijfels.

"Precies 6 maanden na mijn operatie aan een vernauwde slagader had ik niet echt verwacht alweer aan de start te staan ​​van een UCI 1.1-wedstrijd", aldus Moonen. "Na een paar zware weken weet ik niet wat ik kan verwachten (eigenlijk ben ik super nerveus), maar het weer is goed en ik ben gewoon dankbaar dat ik in deze positie zit."

