De Giro d'Italia is al halverwege en Thymen Arensman maakt nog altijd volop kans op een topklassering. Dinsdag was hij de beste van alle klassementsrenners in de tijdrit en pakte hij veel tijd op de concurrenten. Daardoor staat hij ook na woensdag keurig derde en zijn de rozetruidrager en topfavoriet Jonas Vingegaard weer wat meer in het zicht gekomen.

Dinsdag was Arensman met afstand de beste klassementsrenner in een lange tijd rit en profiteerde hij van de mindere tijdritbenen van zijn concurrenten. Daardoor sprong hij van de zesde naar de derde plaats in het algemeen klassement.

Op woensdag hielden de grote namen hun kruit droog in een heuveletappe, waardoor er weinig verschuivingen waren in de top van het klassement. Arensman hoeft daardoor nog altijd maar twee renners voor zich te dulden.

Klassementen en uitslagen Giro d'Italia

Afonso Eulalio draagt nog altijd de roze trui, maar ziet Vingegaard en Arensman flink dichterbij komen. De Deen van Visma | Lease a Bike volgt nu op 27 tellen en dat is waarschijnlijk ruimschoots genoeg om de verrassende Portugees de komende dagen te ontdoen van het roze. Arensman volgt op 1:57, met vlak achter hem Felix Gall (2:24), Ben O'Conner (2:48) en Jai Hindley (3:06).

De paarse puntentrui hangt nog altijd om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier. Hij won al twee etappes in deze Giro, en houdt Jonathan Milan achter zich. Vingegaard heeft de leiding in het bergklassement verstevigt en heeft nu al een straatlengte voorsprong op Diego Sevilla, die er in Bulgarije meermaals op uit trok in de kopgroep. De Deen zal dus de blauwe trui dragen. Eulalio leidt ook het jongerenklassement, maar die zal dan weer gedragen worden door nummer twee Giulio Pellizzari.

Elfde etappe op woensdag 20 mei

