Mathieu van der Poel was dit wielervoorjaar volop in beeld, maar is nu een tijdje van de radar verdwenen. Later deze zomer rijdt hij onder meer de Tour de France en in aanloop daarnaartoe komt hij nog in actie. Een organisatie kondigde hem eerder deze week doodleuk aan voor een wedstrijd van aankomend weekend, maar de vork zit mogelijk anders in de steel.

De voormalig wereldkampioen wielrennen reed in het voorjaar onder meer Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daarnaast zegevierde hij in de E3 Saxo Classic en Omloop Het Nieuwsblad.

De veelwinnaar kondigde eind april in een interview aan dat hij de Tour de France wederom gaat rijden. In aanloop naar de grootste wielerkoers van het jaar rijdt hij nog meerdere wedstrijden. Daar zitten wegwedstrijden tussen, maar ook mountainbikeraces. Van der Poel rijdt na de Tour namelijk het WK mountainbike en wil daar opnieuw een wereldtitel aan zijn palmares toevoegen.

Onduidelijkheid over Mathieu van der Poel

Dat Matje ook gaat mountainbiken is dus duidelijk. Komend weekend vindt er een wereldbekerwedstrijd plaats in Tsjechië. Daar doet Tom Pidcock bijvoorbeeld aan mee, maar ook Van der Poel. Tenminste, dat meldde de organisatie dinsdag. Zij pakken op sociale media groots uit met de komst van de Nederlander, maar hij lijkt helemaal niet van start te gaan.

Volgens onder meer In De Leiderstrui weten ze bij Alpecin-Premier Tech, de ploeg van Van der Poel, van niets. Het zou gaan om miscommunicatie. Ook Wielerflits-journalist Youri IJnsen laat in de comments van het bericht van de organisatie weten dat er volgens hem 'geen kans is dat Van der Poel dit weekend start'.

Organisatie pronkt met Van der Poel

De organisatie pronkt vooralsnog met de komst van Van der Poel. In een ronkend persbericht wordt geclaimd dat hij 'revanche kan nemen op de mountainbike, na zijn val op dit parcours van vorig seizoen'. Een jaar geleden viel hij tijdens de wedstrijd in Tsjechië en kwam hij vervelend ten val. Het leverde hem een breukje in de pols op. Even leek het er op dat hij de Tour de France-deelname uit zijn hoofd moest zetten.

Gelukkig kon hij gewoon starten en bleek hij goed in vorm. De 31-jarige won een etappe en droeg dagenlang de gele leiderstrui. Hij was ook kansrijk voor de overwinning in het klassement voor de beste sprinter, maar moest vlak voor Parijs ziek opgeven. Van der Poel liep namelijk een longontsteking op.

Van der Poel in Ronde van Zwitserland?

Dit jaar rijdt Van der Poel dus opnieuw de Tour de France. Waarschijnlijk neemt hij deel aan de Ronde van Zwitserland ter voorbereiding. Daar won hij in 2021 twee etappes. Ook onder meer Tadej Pogacar en Primoz Roglic doen aan die rittenkoers mee.

