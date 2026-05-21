Een fraaie stunt in de Giro d'Italia. In de Italiaanse rittenkoers leek etappe twaalf uit te draaien in een sprint van een uitgedund peloton, maar de Belgische wielrenner Alec Segaert dacht daar anders over. De jongeling sprong in de slotfase op prachtige wijze weg uit de grote groep en hield in een spannende finale knap stand.

Het peloton legde weer 175 kilometer af en finishte donderdagmiddag in Novi Ligure. Vlak was het niet, maar zware beklimmingen waren er ook nauwelijks. Wel waren er twee lastige heuvels en dus konden een hoop sprinters het peloton niet volgen. Onder meer Dylan Groenewegen, die misschien wel op meer had gehoopt, moest door het hoge tempo afhaken en kwam pas binnen toen de winnaar allang over de streep was gekomen.

Een klein pelotonnetje denderde richting de finish en leek te gaan sprinten om de zege, maar een prachtige aanval van een Belgische renner werd bekroond. Alec Segaert sprong op ruim drie kilometer voor de eindstreep weg uit de groep, greep vlot een paar honderd meter en hield knap stand tot het einde. De pas 23-jarige van Bahrein Victorius boekte de grootste zege uit zijn carrière.

Thymen Arensman nog altijd derde

In het algemeen klassement veranderde er weinig. Arensman staat op een derde plaats en ligt dus op koers voor een podiumplaats. Hij kan de eerst Nederlander sinds 2020 op het podium van een grote ronde worden. Toen werd Wilco Kelderman derde in 2020. In 2017 won Tom Dumoulin de Giro.

