Na de tijdrit van afgelopen dinsdag, met een ijzersterke Thymen Arensman, was het woensdag weer klimmen geblazen. In etappe elf stonden een aantal lastige heuvels op het programma en was het een bekende naam die wéér met de etappezege aan de haal ging.

Thymen Arensman deed dinsdag in de tijdrit geweldige zaken. Hij werd tweede in de rituitslag en sprong in het algemeen klassement van de zesde naar de derde plaats. En dat bleef hij woensdag ook, want de grote klassementsrenners deden rustig aan. De ritzege ging dan ook naar de avonturiers in de kopgroep.

Het was namelijk een echte heuveletappe, met in de laatste tachtig kilometer vier beklimmingen. De moeilijkst aangegeven heuvel is de Colle di Guaitarola, een klim van de tweede categorie. Enric Mas en Jhonathan Narvaez - die al twee ritten won in deze Giro - kwamen na de laatste klim als eerste twee boven en leken met grote voorsprong te gaan vechten om de ritzege.

De twee begonnen echter zo nu en dan te pokeren en naar elkaar te kijken, waardoor het verschil met de achtervolgers terugliep. Ze hielden desondanks een paar tellen over en Narvaez, die veel beter kan sprinten, won met overmacht het sprintje en boekte alweer zijn derde etappezege. Voor UAE was het alweer overwinning nummer vier van deze Giro.

Nog altijd Portugees in het roze

De etappe begon eerder op de middag in Porcari. 178 kilometer later lag aan het eind van de middag de eindstreep in Chiavari. Daar won dus Narvaez. In het algemeen klassement vonden er weinig grote verschuivingen plaats. Afonso Eulálio verdedigt nog altijd de roze trui en heeft 27 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard, de topfavoriet voor de eindzege. Daarachter volgt Thymen Arensman op plek drie.

