Italië kan weer juichen in de Giro d'Italia. Vrijdag won Alberto Bettiol van Astana de dertiende rit. Daarachter hielden de kanonnen hun benen stil. Het was alweer de derde verschillende ritwinnaar voor het Italiaanse land. Ook Astana boekte hun derde dagsucces.

De dertiende etappe van de Giro d'Italia bracht de nog 160 overgebleven renners van Alessandria naar Verbania. Er moesten 189 relatief vlakke kilometers worden afgelegd. Het venijn zat hem in de staart, met twee kleine klimmetjes.

Vluchters krijgen de kans

Het werd een typische overgangsetappe voor de grote namen in het klassement. Rozetruidrager Afonso Eulalio en topfavoriet Jonas Vingegaard hielden zich koest. Niet gek, met de dag van zaterdag in het achterhoofd. Dan wacht het peloton liefst 4200 hoogtemeters over 133 kilometer koers.

De aanvallers roken hun kans en pakten die ook. Een grote groep kreeg uiteindelijk groen licht om voor de ritzege te gaan. Uiteindelijk gingen er vijftien renners vandoor. Daar zaten geen Nederlanders bij, maar wel twee Belgen: Jasper Stuyven en Toon Aerts.

Alberto Bettiol brengt Astana en Italië nieuw succes

In de finale lag het gevaar met de Ungiasca (4.7km à 7%) als slotklim. Daar reed Groupama FDJ, dat met drie renners in de kopgroep zat, een stevig tempo. Toch was het Andreas Leknessund van Uno-X Mobility die het hardst aanging op de slotklim.

De Noor dacht de zege binnen te hebben, maar toen was daar Bettiol. Hij danste in de laatste meters om zijn enige overgebleven concurrent heen en liet het lijken alsof Leknessund stil stond. Meteen pakte de Italiaan vijftien seconden. Die voorsprong bouwde hij rustig uit in de slotfase, waardoor hij juichend over de finish kon komen. Leknessund werd tweede, voor Stuyven. Pas op meer dan dertien minuten kwam de groep met favorieten binnen.

