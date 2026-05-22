Het was vrijdag een goede dag voor het Nederlandse vrouwenwielrennen. Lorena Wiebes en Charlotte Kool behaalden namelijk beiden een mooie zege.

Wiebes was vrijdag de eerste hier haar handen in de lucht mocht steken. Zij zegevierde in Spanje.

Dominante Wiebes

Wiebes heeft namelijk haar tweede ritzege in de Ronde van Burgos geboekt. De Nederlands kampioene van SD Worx - Protime was net als een dag eerder na 122 kilometer in de sprint van de tweede etappe van Castrojeriz naar Bodega Viña Pedrosa de beste. Op de oplopende finishstraat bleef ze de Italiaanse Elisa Balsamo en Ally Wollaston uit Australië voor.

Met haar tweede ritzege verstevigde Wiebes haar leidende positie in het algemeen klassement. De Ronde van Burgos duurt tot en met zondag. Voor Wiebes was het de negende zege van dit seizoen. Voor haar ploeg was het de vijftiende overwinning dit jaar.

Kool pakt zege in eigen land

Later was het de beurt aan Kool om een overwinning te pakken. Zij heeft de vijfde editie van Veenendaal-Veenendaal op haar naam geschreven. De 27-jarige Nederlandse van Fenix-Deceuninck klopte Kathrin Schweinberger uit Oostenrijk en de Nederlandse Nienke Veenhoven na een rit van 120 kilometer in een sprint.

De wielerkoers werd twee jaar geleden voor het laatst verreden. Toen ging de winst naar de Nederlandse Riejanne Markus. De editie van vorig jaar kon niet doorgaan vanwege de NAVO-top die dat jaar in Den Haag plaatsvond. Er was daardoor toen niet genoeg politie beschikbaar om de koers te beveiligen.

Giro

Ook bij de mannen werd er uiteraard gefietst. De dertiende rit van de Giro d'Italia werd gewonnen door de Italiaan Alberto Bettiol. Hij kwam als eerste over de finish nadat hij met een flinke groep vluchters de ruimte kreeg van het peloton, waar niets noemenswaardig gebeurde.

