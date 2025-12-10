Een forse domper voor het Nederlandse wielerteam Picnic PostNL. De toekomst in de World Tour van de ploeg van onder meer Fabio Jakobsen, Warren Barguil en Casper van Uden staat op losse schroeven.

Picnic PostNL heeft bij de toekenning van de licenties voor de WorldTour voor de komende drie jaar alleen een licentie voor het komende seizoen gekregen. De Nederlandse ploeg van ploegleider Iwan Spekenbrink moet van de licentiecommissie van wielerfederatie UCI aan voorwaarden betreffende financiële criteria voldoen om ook in aanmerking te komen voor de licentie voor 2027 en 2028. Wat aan de grondslag ligt van de financiële problemen van het Nederlandse wielerteam, is niet bekend.

Toewijzing licenties

De UCI heeft aan zeventien andere ploegen wel een licentie voor drie jaar in de WorldTour verstrekt. Daarbij zit ook Lotto-Intermarché, de Belgische fusieploeg van Team Lotto en Intermarché-Wanty. De ploegen Cofidis en Pinarello - Q36.5, die afgelopen jaren vast aanwezig waren in onder meer de Tour de France, grepen op sportieve criteria naast een licentie.

De licentie voor één seizoen geldt ook voor het vrouwenteam van Picnic PostNL in de Women's World Tour. De andere dertien ploegen kregen wel een licentie voor de komende drie jaar. Bij de vrouwen tak van Picnic Postnl rijden onder meer Brits kampioene Georgi Pfeiffer en Duits kampioene Franziska Koch.

Rampjaar 2025

Het Nederlandse wielerteam, wat in het verleden werd gesponsord door Sunweb, kende op sportief gebied een slecht jaar. Zo behaalde ze slechts vier overwinningen. De Nederlandse sprinter Van Uden behaalde de meest prestigieuse overwinning van Picnic PostNL. Hij won de vierde etappe van de Ronde van Italië. Verder won Nils Eekhof de Danilith Nokere Koerse.

Begin wielerseizoen

Picnic PostNL kan dus wel genieten van een licentie voor het wielerseizoen. Deze begint van 20 januari tot en met 25 januari met de Tour Down Under in Australië. De Tour de France begint dit jaar op 4 juli.