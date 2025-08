Demi Vollering slaagde er voor het tweede jaar op rij niet in om de Tour de France Femmes te winnen, maar klom op de slotdag van de rittenkoers wel nog van de derde naar de tweede plaats in het klassement. Desondanks krijgt ze flink wat kritiek op haar manier van koersen in de slotetappe en dat is niet voor het eerst in haar loopbaan.