Nederlandse renners betichten etappewinnaar in Giro van vals spel: 'Hij zat wel heel dicht op de motor'

Wielrenners Dylan van Baarle en Daan Hoole zaten donderdag mee in de kopgroep in de achttiende etappe van de Giro d'Italia. Het was uiteindelijk de Duitser Nico Denz die als eerste over de streep kwam. De Nederlanders zagen we hoe dat kwam.

Van Baarle en Hoole kwamen uiteindelijk op iets meer dan één minuut binnen van de winnaar. Een groot gat ten opzichte van een renner die in zijn eentje wegreed bij tien anderen met nog negentien kilometer te gaan. "Nico demarreerde van kop af, hij was heel sterk. Het mag geen excuus zijn, maar hij zat wel heel dicht op de motor. Op zich is hij wel een verdiende winnaar", vertelde Hoole, die eerder deze Giro een tijdrit op zijn naam schreef.

Daan Hoole reageert 'vol emotie' na tijdritzege in Giro d'Italia: 'Het is krankzinnig' Nederlandse wielrenner Daan Hoole heeft dinsdag de individuele tijrit in de Giro d'Italia gewonnen. Een prachtige prestatie voor de 26-jarige renner van Lidl-Trek, die na zijn zege vol emotie voor de camera verscheen.

'Dan kom je zo weg'

Landgenoot Van Baarle was minder te spreken over de demarrage van de Duitser van Red Bull-Bora Hansgrohe. "Denz maakte de hele dag al een super sterke indruk. Toen deed hij zijn aanval en reed hij achter de motor. Dan kom je zo weg natuurlijk", verzuchte de renner van Visma | Lease a Bike. Op de vraag hoe hij zeker kon weten of Denz te dicht op de motor zat, reageerde hij triomfantelijk. "Dat voel ik", doelend op het tijdsverschil.

Strijd om de kopgroep

Het was een flinke strijd om in de lucht van de dag te geraken voor de renners. Uiteindelijk lukte dit voor een mannetje of 40, met onder meer grote namen als Wout van Aert, Mads Pedersen en Kaden Groves. Qua Nederlanders zaten Rick Pluimers, Dylan van Baarle en eerdere etappewinnaar Daan Hoole in de kopgroep.

Met nog dertig kilometer te gaan voor de kopgroep, besloot Van Baarle het te proberen. Hij reed weg en kreeg een tiental anderen met zich mee. Daar zat ook Hoole bij. De snellere mannen van de kopgroep (Pedersen, Van Aert en Groves) misten de slag en het tijdsverschil tussen de twee groepen liep snel op. Uiteindelijk trok Denz in die voorste groep aan het langste eind.

Opgave topfavoriet

Eerder in de etappe moest Juan Ayuso het opgeven. De renner van Team UAE Emirates had te veel last van een snee in zijn knie en een wespensteek bij zijn oog. De Spanjaard zag eigenlijk niks uit zijn rechteroog en was zichtbaar de pijn aan het verbijten. Hij hing constant in de staart van het peloton en gaf er uiteindelijk de brui aan.