Ongeloof bij toprenner om 'crimineel' Isaac Del Toro in Giro d'Italia: 'En toen was het voorbij'

Isaac Del Toro maakte woensdag op iedereen indruk. De leider in de Giro d'Italia leek een dag eerder geklopt en gekraakt, maar herrees uit z'n eigen as en kwam solo over de streep. Zijn concurrenten die om de etappezege streden, wisten ook niet wat ze zagen.

Romain Bardet moest de overwinning in de zeventiende etappe van de Giro d'Italia aan rozetruidrager Isaac Del Toro laten, die hem samen met concurrent Richard Carapaz in de slotfase bijhaalde. "Hij ging als een crimineel de bochten door", zei de Fransman van Team Picnic PostNL in interviews over de afdaling van de Mexicaanse ritwinnaar. "Carapaz verloor het wiel in de afdaling, omdat Del Toro daalde als een crimineel. Indrukwekkend hoe snel hij ging. En toen was het voorbij."

'Ik geloofde erin'

Bardet neemt komende maand afscheid als profwielrenner. De 34-jarige wielrenner hoopt met een ritzege in de Giro zijn collectie compleet te maken na eerder vier ritzeges in de Tour de France en één in de Vuelta. "Ik kan mezelf niets verwijten", zei Bardet. "Ik zorgde ervoor dat ik nog iets overhield voor de finale. Ik geloofde erin, want ik wist dat ik kon winnen als ik tweehonderd meter voor de finish op kop zat."

'Ik heb niets te verliezen'

De 21-jarige Mexicaan van Team UAE Emirates spreekt van een ongelofelijke Giro tot dusverre. "Ik had het me zo voorgesteld. Ik realiseerde me vandaag dat ik niet op zou geven en het altijd zou proberen. Ik heb ook niets te verliezen. Vandaag was niet gemakkelijker dan gisteren." Del Toro zei dat hij een aanval van Carapaz op de Mortirolo had verwacht. Hij moest even passen, maar met de hulp van zijn teamgenoten zette hij de situatie recht.

'Ik wil niet arrogant klinken, maar...'

"We hadden een plan gemaakt om met het team vol gas te eindigen en het team gaf me alle vertrouwen. De aanval op de laatste klim zat ook in dat plan." De Mexicaan wilde ook winnen voor het team dat voor hem werkt en nam risico's in de finale. "Vandaag waren de bochten en het weer in mijn voordeel", zei hij over de afdaling. "Ik wil niet arrogant klinken, maar ik zag een gat en ben 'all in' naar de finish gereden."