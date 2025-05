Nederlandse renster zorgt voor sensatie na sprintduel met Marianne Vos in Vuelta

Femke Gerritse heeft voor een sensatie gezorgd in de Vuelta Femenina. De renster van SD-Worx troefde in de eindsprint van de derde etappe Marianne Vos af en pakte daarmee ook de leiding in het algemeen klassement.

De eerste twee dagen in de Vuelta leverden een heleboel spektakel op. Op zondag was er een hoop chaos doordat problemen bij de keuring van de fietsen ervoor zorgden dat sommige teams met minder rensters van start gingen bij de ploegentijdrit en de tweede etappe werd ontsierd door valpartijen op een spekglad wegdek. Vos was maandag de sterkste in de door regen ontregelde sprint, maar werd een dag later geklopt in de rit van 132 kilometer tussen Barbastro en Huesca.

Indrukwekkende Marianne Vos neemt op spekgladde wegen revanche voor dramatische Vuelta-start Marianne Vos heeft op oppermachtige wijze de tweede etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. De kopvrouw van Visma | Lease A Bike was na een rommelige slotfase vol valpartijen veruit de sterkste in de natte straten van Saint Boit de Llobegrat. Vos nam daarmee revanche voor de zeperd van een dag eerder. Ellen van Dijk verloor de rode leiderstrui.

Dubbelslag na strijd met Vos

Gerritse werd door haar ploeggenoten in een zetel naar de finish gebracht en vocht met Vos in de eindsprint uit wie er met de zege aan de haal ging. De 37-jarige renster van Visma | Lease a Bike zat in het wiel van haar landgenote, kwam bijna naast haar, maar het lukte haar niet om er ook voorbij te gaan.

Grote chaos bij start van Vuelta Femenina, officiële klacht van Nederlandse ploeg Visma: 'Zo amateuristisch' De Vuelta España Femenina kende een rumoerige start. Verschillende teams, waaronder Visma | Lease a Bike, konden de ploegentijdrit in Barcelona niet of later met een voltallige formatie beginnen, vanwege problemen bij de keuring van de tijdritfietsen.

Voor Gerritse is het haar eerste zege in een grote ronde en dat levert haar nog een mooie beloning op. Ze nam door de bonificatieseconden de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaanse Letizia Paternoster. De Nederlandse heeft twaalf seconden voorsprong op Vos en Paternoster.

Bergetappe

Gerritse mag woensdag de rode leiderstrui aantrekken, maar de kans is groot dat ze die dan alweer moet inleveren. Het peloton gaat dan voor het eerst klimmen. Er staat dan een bergrit van Pedrola naar Borja op het programma waarin de Alto de Moncayo moet worden bedwongen. Dan zullen dus alle ogen gericht zijn op klassementrensters als Demi Vollering en Anna van der Breggen.

Demi Vollering teleurgesteld bij aankomst in Spanje voor Vuelta: 'Dat hadden ze gezegd' Demi Vollering is in Spanje waar de Vuelta Femenina zondag van start gaat. De Nederlandse topwielrenster hoopt voor de tweede keer op rij de eindzege te kunnen pakken. Maar de omstandigheden zijn anders dan verwacht.

De elfde editie van de Ronde van Spanje voor vrouwen is zondag begonnen in Barcelona. De Vuelta Femenina gaat in zeven etappes van de Spaanse oostkust via de regio Aragón naar het noordoostelijk gelegen Asturië. De zevende en laatste etappe is volgens de organisatie met meer dan 150 kilometer en 2500 hoogtemeters de zwaarste ooit in de Vuelta.