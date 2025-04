Nederlandse toprenner grijpt de macht in de Alpen: 'Ik kan het nog steeds niet geloven'

De Giro d'Italia komt eraan en dus werken de klassementsmannen in de voorbereidingsronden aan hun vorm. In de Alpen, waar de Ronde van Italië vanaf 9 mei ook nog doorheen komt, greep de Nederlander Thymen Arensman donderdag de macht. Hij toont al vroeg zijn vorm.

Arensman heeft de macht in de Ronde van de Alpen gegrepen. De Nederlander van Ineos Grenadiers won de vierde etappe, een zware bergrit over ruim 162 kilometer van Sillian naar Obertilliach. Hij heeft de leiding in het algemeen klassement overgenomen van de Australiër Michael Storer

Solo van bijna 80 kilometer

De 25-jarige Arensman bekroonde een solo van bijna 80 kilometer in de rittenkoers door Italië en Oostenrijk waar veel renners zich voorbereiden op de Ronde van Italië. Hij verdedigt vrijdag in de laatste etappe een voorsprong van elf seconden op Storer, die achter de Canadees Derek Gee als derde over de finish kwam.

Nederlandse topwielrenner blikt terug op zware periode in carrière: 'Ik heb achterin de bus zitten huilen' Thymen Arensman (25) is Neerlands hoop op een nieuwe rondewinnaar. De renner van Ineos Grenadiers wordt gezien als de opvolger van Tom Dumoulin, die in 2017 de Giro d'Italia won. Toch worstelt Arensman met de wetten van de wielerwereld.

Goede herinnering

De Ronde van de Alpen eindigt met een heuvelachtige etappe over 113 kilometer met start en aankomst in Lienz. Arensman kan zich die rit nog goed herinneren. "Drie jaar geleden werd ik derde in die etappe", zei hij in een interview meteen aan de finish.

What just happened here? 🏆🤯 https://t.co/RNGgr2AAxd — Thymen Arensman (@ThymenArensman) April 24, 2025

'Ik kan het niet geloven'

"Ik kan nog steeds niet geloven wat er hier is gebeurd. Het was koud door die regen en ik kan daar goed tegen. Ik ben vroeg gedemarreerd en dacht toen wel even dat het nog een heel eind was naar de finish. Maar ik voelde me goed. En ik denk dat veel jongens toch wel vermoeid raakten in de kou. Ik ga er alles aan doen om de leiderstrui te behouden."

Giro

Arensman is met Egan Bernal de kopman van Ineos Grenadiers in de Giro d'Italia, die op 9 mei van start gaat. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard doen niet mee in de strijd om het roze. Primoz Roglic lijkt vooraf de grootste favoriet voor de eindzege in Rome op zondag 1 juni.