Toprenster Lucinda Brand heeft op tweede kerstdag opnieuw een wedstrijd gewonnen in het veldrijden. Ze was in het Belgische Gavere de sterkste en dat betekent haar veertiende zege deze winter.

De Nederlandse was in koude omstandigheden in Gavere de beste in de zevende ontmoeting in de wereldbeker van dit seizoen. Brand nam in de derde ronde na een valpartij de leiding over van Puck Pieterse en fietste daarna met overmacht naar de zege. Amandine Fouquenet uit Frankrijk werd tweede, voor Pieterse.

Voor Brand betekende het haar veertiende zege in zestien wedstrijden deze winter. Afgelopen zaterdag won ze in Antwerpen, zondag in Koksijde en maandag in Hofstade. Ze verstevigde dankzij haar zege de leiding in het wereldbekerklassement.

Kerstmis

Na maandag had Brand even rust vanwege de feestdagen. Daar heeft ze van genoten, zo liet ze weten. 'Dat was ook wel fijn. Ik heb een glas wijn op, maar dat is al weer een paar dagen geleden. Bij de vol-au-vent", lacht de 36-jarige.

Donderdag stond ze nog achter de barbecue. Dat liet ze zien op Instagram. "Tij om te doen waar het echt om draait in deze tijd van het jaar", schreef ze bij de video. "Steek de barbecue aan, neem de tijd en geniet van lekker eten."

"Neem je tijd aan tafel, herstel goed, voed je lichaam en wees klaar om vol gas te gaan wanneer het tijd is." Dat is dus goed gelukt vrijdag.