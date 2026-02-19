Het avontuur van wielrenner Olav Kooij bij zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA CGM is desastreus begonnen. De Franse ploeg heeft flink ingezet op de Nederlandse sprinter, maar een virus gooit roet in het eten.

Met grote dromen en hoge verwachtingen maakte Kooij de overstap naar Decathlon. Bij Visma | Lease a Bike liet hij al meermaals zien de benen te hebben om sprints te winnen en mee te doen om de winst in de voorjaarskoersen, maar dat laatste valt in 2026 flink in het water.

Kooij kwam nog niet in actie voor zijn nieuwe ploeg vanwege een hardnekkig virus. Wielerflits meldt nu dat 'Kooij waarschijnlijk het hele voorjaar moet missen'. Dat is een flinke domper voor het Jachtluipaard van Numansdorp, want naast de Tour de France had hij ook zijn zinnen gezet op de klassiekers in het wielervoorjaar.

Transfer

Kooij liet zich bij zijn vorige ploeg Visma | Lease a Bike al jaren zien als topsprinter, maar vanwege de klassementsambities van de Nederlandse ploeg met Jonas Vingegaard, was er telkens geen plek voor Kooij bij de selectie van de Tour de France. Daarom verkoos hij eind vorig seizoen een nieuw avontuur bij Decathlon, dat hem een flink salaris voorschotelde.

Bij de Franse ploeg moet Kooij de ster worden en dus werden er ook andere veranderingen doorgevoerd. Zo kwam Daan Hoole over van Lidl-Trek en maakte Cees Bol de overstap van Astana.

Voorbereidingen

Het wielerjaar is langzaamaan weer aan het starten en de grote sterren bereiden zich voor op een nieuw seizoen. Dat gaat echt niet allemaal vlekkeloos. Zo kwam Jonas Vingegaard in Spanje ten val na een aanvaring met een amateurwielrenner en kreeg Tadej Pogacar ruzie met een 'fan' nadat hij niet gelijk met hem op de foto ging.