Nederland wacht al bijna zes jaar op een renner op het eindpodium van een grote ronde. Thymen Arensman kan die droogte dit weekend beëindigen. De 26-jarige Nederlander staat derde in de Giro d'Italia, op slechts 24 seconden van nummer twee Felix Gall en met 33 seconden voorsprong op nummer vier Jai Hindley. Erik Breukink, zelf tweemaal podiumklant in Italië, vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl vertrouwen te hebben in een goede afloop voor zijn landgenoot.

Wilco Kelderman was in 2020, met zijn derde plaats in de Giro, de laatste Nederlander op het podium van een grote ronde. Volgens Breukink moet Arensman in de beslissende bergetappes vooral dicht bij zichzelf blijven. "Hij moet niet te veel bezig zijn met Gall en Hindley. Gewoon zijn eigen tempo rijden, zoals hij al de hele Giro doet."

Breukink verwacht echter wel dat Gall de tweede plaats ten opzichte van Arensman gaat behouden. "Bergop is hij na Jonas Vingegaard de sterkste." De oud-renner kijkt daarbij met enige verbazing naar de bijzondere houding van de Oostenrijker op de fiets. "Ik vind het heel opmerkelijk. Als je je knieën zo naar buiten drukt, ben je op elk terrein in het nadeel. De aerodynamica is ver te zoeken. Maar bergop pakt het blijkbaar goed voor hem uit. Ik vind het er maar apart uitzien, maar het werkt."

Verschil met voorgaande Giro's

Breukink is vooral onder de indruk van de regelmaat van Arensman. "Hij maakt op mij al de gehele ronde een stabiele indruk. Hij heeft geen steken laten vallen, zoals in voorgaande Giro's. Dat hij een goede klimmer en tijdrijder is, wisten we al, maar dat hij drie weken lang zo constant zou zijn nog niet. Hij is een stuk volwassener gaan koersen."

Juist in de fase waarin Arensman vaker steken liet vallen, heeft hij dit jaar volgens Breukink een belangrijke stap gezet. "Meestal heeft hij een slechte eerste week. Die is hij nu goed doorgekomen en dat is het grootste verschil. Thymen is ook iemand die vertrouwen nodig heeft. In de tijdrit zag je dat hij dat vertrouwen had meegenomen uit de openingsfase."

Vrijdag wacht met de negentiende etappe de koninginnenrit door de Dolomieten: 151 kilometer met 5000 hoogtemeters en aankomst bergop in Piani di Pezzè. Breukink ziet daarin een uitgelezen kans voor zijn landgenoot. "Een echte Arensman-etappe. In de derde week, een lange, slopende rit. Hij is goed in vorm, terwijl iedereen om hem heen steeds vermoeider begint te worden."

'Dit hoort bij het spelletje'

Arensman hield zich deze Giro grotendeels buiten de media en wilde tijdens een van zijn spaarzame persmomenten niet vooruitkijken naar een mogelijke podiumplaats. Volgens Breukink is die media-aandacht een logisch gevolg van zijn prestaties. "Die druk die hij voelt, legt hij zichzelf op. De media horen er ook gewoon bij. Journalisten moeten hun werk doen en als je het goed doet, komt nou eenmaal de aandacht van buitenaf. Ik vind dat INEOS als grote wielerploeg tegen hem moet zeggen: Thymen, dit hoort bij het spelletje."

Wel is Breukink blij dat zijn ploeg ditmaal volledig achter de Nederlander staat. "Voor het eerst gaan ze echt allemaal volledig voor hem. Egan Bernal rijdt voor hem op kop. Dat een oud-Tourwinnaar dat voor hem doet, zal hem vleugels geven."

Die vleugels brengen Arensman volgens Breukink naar het podium in Rome. "Al vanaf de eerste rustdag ben ik ervan overtuigd dat Arensman het podium gaat halen. Toen stond hij er voor mij al met één been op. Nu moet het tweede been erbij komen en daar heb ik alle vertrouwen in."

