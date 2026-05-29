Twee dagen na zijn etappeoverwinning verlaat Michael Valgren vrijdag de Giro d'Italia. De Deense renner van EF Education-EasyPost en zijn Britse ploeggenoot James Shaw stappen uit de koers, nog geen drie dagen voor de finish in Rome. De ploeg heeft daar een opvallende reden voor.

EF Education-EasyPost kampt buiten de Giro met flink wat blessureleed. Archie Ryan reed dit seizoen nog geen wedstrijd na een operatie in februari. Harry Sweeny ligt er eveneens uit, en vorige week brak Kasper Asgreen zijn sleutelbeen in de Vierdaagse van Duinkerke. Met zoveel uitvallers heeft de ploeg geen andere keuze dan zorgvuldig om te springen met de renners die nog wel beschikbaar zijn.

Oog op de Tour

De ploeg legt de prioriteit duidelijk bij de Tour de France, die over iets meer dan een maand van start gaat. "Aangezien er dit seizoen al verschillende renners door blessures aan de kant staan en Michael en James allebei van cruciaal belang zijn voor onze doelstellingen deze zomer, hebben we besloten om voorrang te geven aan hun gezondheid, herstel en voorbereiding op de belangrijke reeks wedstrijden die voor ons ligt", aldus EF Education-EasyPost.

Kopman Richard Carapaz moest de Giro al voor de start laten schieten door een blessure. De Tour de France is voor de ploeg het grote doel van de zomer. EF Education-EasyPost heeft er dus alle belang bij om de renners die nog wél beschikbaar zijn zo fris mogelijk aan de start te krijgen in Bilaao.

Koninginnenrit

Valgren en Shaw missen daardoor vrijdag de zwaarste etappe van deze Giro. De negentiende rit vanuit Feltre telt drie beklimmingen van de tweede categorie, een van de eerste categorie en de Passo Giau, een klim van de buitencategorie. Na 151 kilometer finisht het peloton in Alleghe, bovenop een steile slotklim. Topfavoriet én rozetruidrager Jonas Vingegaard kan de concurrentie de volgende mokerslag uitdelen door zijn vierde overwinning deze ronde te behalen.

Met vijf man naar Rome

Met het vertrek van Valgren en Shaw gaat EF Education-EasyPost met slechts vijf renners verder richting Rome, waar de Giro zondag tot een einde komt met hoogstwaarschijnlijk een massasprint. Samuele Battistella viel al in de vijfde etappe uit. De overgebleven renners zijn Jardi van der Lee, Markel Beloki, Madis Mihkels en Darren Rafferty.

Ondanks het vertrek van Valgren belooft de ploeg te blijven strijden. "We hebben enorm veel respect voor de Giro en zullen tot in Rome blijven strijden", klinkt het. Daarmee lijkt de ploeg te beseffen dat er weinig kansen resteren in Italië en het vizier snel om moet naar de Tour de France.

