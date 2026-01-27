In zijn wielrencarrière is Fabio Jakobsen niet bepaald gevrijwaard van pech. De topsprinter (29) raakte in 2020 al betrokken bij een loodzware crash en vorig jaar kreeg hij opnieuw ernstig nieuws te verduren.

Daarvoor moeten we terug naar maart 2025. Toen kreeg Jakobsen in het ziekenhuis slecht nieuws te horen over zijn bloeddoorstroom naar zijn benen. Dat was met tientallen procenten verminderd, waardoor het de vraag was of zijn wielercarrière nog wel een vervolg kon krijgen.

Vooralsnog kan Jakobsen doorgaan, al bestaat de kans dat ook hij net als de Belgische veldrijder Eli Iserbyt vroegtijd moet stoppen met wielrennen. Toch probeert hij daar niet al te veel bij stil te staan, dat heeft dan weer alles te maken met een gruwelijk incident uit 2020.

Twee dagen op intensive care

In de Ronde van Polen vloog hij na een sprintduel met landgenoot Dylan Groenewegen hard de hekken in. Het leverde hem onder meer een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp op. "Ik heb twee daten op de ic (intensive care, red.) voor mijn leven gevreesd. Alles wat me nu overkomt, is minder slecht dan dat", stelt Jakobsen in gesprek met NU.nl.

Mede daardoor probeert de 'rasoptimist' het zo zonnig mogelijk, al hakte de operatie in 2025 aan de vernauwde bekkenslagaders en de maandenlange revalidatie er natuurlijk wel in. "Ik kan niet ontkennen dat het een rottijd is geweest, met heel veel onzekerheid en vragen. Maar ik wilde nog niet stoppen."

Flinke prijzenkast voor Jakobsen

En dus verschijnt Jakobsen 'gewoon' weer aan de start van een wielerkoers. Deze dinsdga begint hij zijn seizoen in de AlUla Tour. Jakobsen won al meerdere sprintritten in de Vuelta en ook één etappe in de Tour de France. Dat laatste gebeurde in 2022, misschien wel het succesvolste jaar voor de sprinter. Toen zegevierde hij ook in Kuurne-Brussel-Kuurne en won hij het Europees kampioenschap op de weg.

Inmiddels rijdt Jakobsen al drie seizoenen voor Team Picnic PostNL. Vorig seizoen kende hij een frustrerend wielerjaar, want naast de ingrijpende operatie bleef hij zonder ritzege en brak hij zijn sleutelbeen. Zijn laatste overwinning dateert van april 2024, toen hij een etappe won in de Ronde van Turkije