Na een zwaar en frustrerend seizoen durft Fabio Jakobsen weer vooruit te kijken. De 29-jarige topsprinter sukkelde in 2025 van blessure naar blessure, maar voelt zich aan het begin van het nieuwe jaar eindelijk weer de oude. Jakobsen durft zelfs weer te dromen. "Persoonlijk hoop ik op de Tour de France."

Voor Jakobsen voelt het nieuwe seizoen als wéér een nieuw begin. Na een sportief 'vreselijk' jaar grijpt hij terug op perspectief. Zijn gedachten gaan terug naar de bijna fatale valpartij in de Ronde van Polen in 2020. "Ik was toen zo dicht bij het einde en heb twee dagen voor mijn leven gevreesd", vertelt hij vanuit het trainingskamp van Team Picnic PostNL in het Spaanse Calpe. "Alles wat me nu overkomt is minder erg dan dat."

'Rottijd'

Het afgelopen seizoen kwam Jakobsen nauwelijks in actie. Door blessureleed stond hij slechts 29 keer aan de start en behaalde hij daarin drie top-10-noteringen. Na anderhalf jaar van mindere prestaties volgde in april een operatie vanwege een doorstromingsbeperking in zijn benen, waarna een lange revalidatie begon.

Ondanks de vervelende operatie is Jakobsen positief. "Ik kan niet ontkennen dat ik een rottijd heb gehad, maar ik ben dankbaar voor de diagnose. Na anderhalf jaar zonder fatsoenlijke sprint gingen we verder kijken en vonden we de oplossing. Anders was het einde carrière geweest", aldus de topsprinter, die in augustus, tien dagen na zijn rentree, een sleutelbeen brak in de Renewi Tour.

Weer op de goede weg

De Nederlander merkt nu tijdens trainingen dat hij veel meer kracht en uithoudingsvermogen in zijn sprints heeft dan voor de operatie. "Alles voelt weer beter en gaat weer harder. Ik geloof ook niet dat ik mijn top al bereikt heb", zegt Jakobsen, die onder meer vijf etappezeges in de Vuelta en één in de Tour op zijn naam heeft staan. Die dateren allemaal van voor 2024, het jaar dat hij naar zijn huidige Nederlandse werkgever overstapte.

Jakobsen durft weer te dromen

Jakobsen start zijn seizoen later deze maand in de AlUla Tour in Saoedi-Arabië. Na het voorjaar wordt bekeken of hij een grote ronde kan rijden. "Persoonlijk hoop ik op de Tour de France, maar dan moet ik wel laten zien dat ik daar goed genoeg voor ben."

Jakobsen denkt dat hij qua snelheid in de sprint nog mee kan met talenten als Olav Kooij en Paul Magnier. "Die jongens zijn niet onklopbaar, al zijn zij wel completer dan ik. Ik wil eerst weer relevant worden in finales, dat ik van plek acht naar plek vijf kan rijden. Of van plek vijf naar het podium. En laten we dan hopen dat ik uiteindelijk weer een keer voor hen kan eindigen."