De Tirreno Adriatico had niet beter kunnen beginnen als voor INEOS maandag. Dankzij de Nederlandse topwielrenner Thymen Arensman pakte de formatie een één-tweetje in de openingsetappe van de Italiaanse voorjaarskoers. Ook de rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn van start gegaan.

De Italiaan Filippo Ganna heeft de eerste etappe van de etappekoers Tirreno-Adriatico in eigen land gewonnen. Zijn ploeggenoot bij INEOS, de Nederlander Thymen Arensman, werd tweede op 22 seconden achterstand. Ganna was de snelste in een individuele tijdrit over 11,5 kilometer in de Toscaanse kustplaats Lido di Camaiore.

Hij is daarmee ook de eerste leider in de etappekoers die tot en met zondag duurt. De Duitser Maximilian Walscheid eindigde als derde op 26 seconden van de winnaar. De wedstrijd trekt in zeven etappes van de Tyrreense Zee aan de Italiaanse westkust naar de Adriatische Zee aan de oostkust. De winnaar van vorig jaar, de Spanjaard Juan Ayuso, is er niet bij. Wel doen klassementsmannen als Isaac Del Toro en Primoz Roglic mee.

Juan Ayuso in Parijs-Nice

Ayuso koos er na zijn overstap van UAE Team Emirates naar Lidl-Trek dit jaar voor om Parijs-Nice te rijden en de Spaanse klimmer en klassementsman bemoeide zich maandag aldaar zelfs even met de tussensprint. Wielrenner Max Kanter heeft de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De 28-jarige Duitser van Astana was na een rit over 187 kilometer tussen Épône en Montargis de snelste in de massasprint.

Valpartijen

Laurence Pithie uit Nieuw-Zeeland en de Belg Jasper Stuyven eindigden op de tweede en derde plaats. Rick Pluimers was de beste Nederlander op de zesde plaats. De Amerikaan Luke Lamperti, winnaar van de eerste etappe, bleef de klassementsleider. In de laatste 33 kilometer waren er twee valpartijen in het peloton. Tussendoor sprong de Nederlander Daan Hoole van Decathlon CMA CGM weg op 20 kilometer van de streep, maar hij werd met minder dan een kilometer te gaan teruggepakt.

Jonas Vingegaard

De 84e editie van 'de Koers naar de Zon' duurt tot en met zondag. De Amerikaan Matteo Jorgenson van Visma - Lease a Bike won de laatste twee edities. Hij ontbreekt dit jaar. Zijn Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard maakt in de Franse rittenkoers zijn rentree in het peloton.