Nederland moet aan het einde van dit jaar afscheid nemen van één van de beste wielrensters uit de geschiedenis. Ellen van Dijk maakte dinsdagavond bekend dat ze na het huidige seizoen gaat stoppen.

Dat vertelde de 38-jarige renster dinsdag in het NOS-programma De Avondetappe. "Ik vind leven voor de sport nog steeds mooi. De tijdrit is het allermooiste wat er is, maar het wielrennen bestaat niet alleen uit tijdrijden. Rijden in het peloton, dat vind ik gewoon niet meer prettig. Ik voel dat dat niet meer mijn plek is. Ik wil stoppen op een moment waarvan ik denk: ik doe nog echt mee. Niet op een moment dat ik denk: ik hoor er niet meer bij."

'Ik ben daar zo klaar mee'

Van Dijk kwam dit jaar meermaals hard ten val en miste daardoor ook de Tour de France Femmes. Ze wil niet opnieuw in een revalidatietraject terechtkomen: "Ik ben daar zo klaar mee, ik wil echt niet meer vallen en revalideren. Ik wil niet meer thuiskomen en zeggen: sorry, jij moet de komende zes maanden alle luiers verschonen."

Als het aan de renster zelf had gelegen, had ze overigens wel gewoon nog aan de Tour meegedaan: "Ik ben twee maanden geleden hard gevallen, hersenschudding en schouderbreuk. Daar wel aardig van hersteld, maar twee weken geleden reed ik weer een koers en ben ik weer hard onderuit gegaan op die schouder. Zelf dacht ik dat ik nog wel kon rijden, maar de ploegarts besliste dat we het risico niet zouden nemen met de schouder."

Legendarische renster

Van Dijk is één van de beste Nederlandse wielrensters ooit. Ze werd drie keer wereldkampioen tijdrijden (in 2013, 2021 en 2022) en vier keer wereldkampioen op de ploegentijdrit. Van Dijk veroverde ook vier keer de Europese titel in het tijdrijden en werd in 2021 Europees kampioene op de weg. De renster won ook de Ronde van Vlaanderen in 2014.

De tijdritspecialiste deed ook drie keer mee aan de Olympische Spelen, maar daar wist ze nooit een medaille te pakken. Ze eindigde in 2016 als vierde en kwam toen elf seconden tekort voor een bronzen plak. In 2012 werd ze achtste en vorig jaar in Parijs werd ze elfde.