De derde etappe van de Tour de France Femmes werd overschaduwd door een massale valpartij, waarbij Demi Vollering de grootste naam was die schade opliep. De Nederlandse ging op zo'n 4 kilometer van de streep onderuit, na een onmogelijke inhaalactie van twee rensters vlak voor een bocht naar rechts, waar de weg versmalde.

Het peloton ging met een rotvaart naar die beruchte bocht. "Er zijn twee rensters, eentje van Ceratizit en eentje van Picnic, die helemaal rechts de bocht eigenlijk bombarderen. Dive bomben, als we in het Engels zouden zeggen", constateert Zonneveld in de podcast In de Waaier. "Ze proberen hier twintig plekken in één keer op te schuiven, door zich met heel veel snelheid in de groep te gooien. Als een soort torpedo rensters in de flank rijden."

Zonneveld omschrijft de acties als "God zegen de greep". "Zij vegen met z’n tweeën een hele lijn door het peloton. Er vallen er meteen vier of vijf door die actie en daarna is het stapelen", blikt Zonneveld terug. De wielerkenner is dan ook onverbiddelijk: "Dit is twee keer geel. Echt waardeloze k*tacties."

Beste stuurvrouw ook op de grond

Dat de Nederlandse Puck Pieterse op de grond lag, tekent volgens Zonneveld en presentator Hidde van Warmerdam hoe kansloos de rensters waren door de actie. Pieterse bezit volgens hen goede stuurmanskunsten, alleen kon zelfs dit niet vermijden.

Demi Vollering est arrivée au bus de son équipe en boitant et en larmes. Elle monte tout de même sur les rouleaux pour récupérer #TDFF2025 pic.twitter.com/ud1IozC843 — Andréa La Perna (@A_LaPerna) July 28, 2025

Wederom pech voor Vollering

In de editie van 2024 kwam Vollering ook al ten val, toen in het geel en als renster van SD Worx. Haar ploeg hielp haar na de valpartij niet en uiteindelijk kwam de Nederlandse vier seconden te kort op de eindzege ten opzichte van de Poolse winnares Katarzyna Niewiadoma.

Zonneveld zag Vollering na afloop en zag een trillend been. "Daar zie je de schok van de klap en de adrenaline die in haar lijf zit. Je zag goed dat haar linkerbeen pijn deed, daar kon ze moeilijk in klikken. Linkerenkel beschadigd, rechterkant rug helemaal open. Ze klaagde ook over pijn aan haar knie, waar ze op is gevallen. Knie is altijd klote, want die moet de hele dag scharnieren", weet Zonneveld.

Daar gaat Vollering last van hebben, als ze überhaupt opstapt. Ze kon wel uitfietsen, wat volgens Zonneveld een goed teken is. Ook fietste ze zelf naar het hotel. Wat wel de vraag is, is hoe Vollering op de lange termijn herstelt van de val. "Ik weet niet hoe veel tijd ze krijgt om te herstellen."

Tour de France Femmes

In de eerste twee dagen van de Tour de France Femmes was er twee keer Nederlands succes: Marianne Vos en Lorena Wiebes pakten een dagzege. Vos rijdt momenteel ook in het geel. Deze editie is zwaarder dan ooit, met voor het eerst negen etappes. Via het Centraal Massief bereikt de ronde de Franse Alpen. De een-na-laatste etappe, met finish op de Col de la Madeleine, kan beslissend worden. De Tour eindigt op zondag 3 augustus in het skigebied Portes du Soleil.

Voorafgaand aan de vierde etappe wordt bepaald of Vollering van start gaat.