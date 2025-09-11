Tadej Pogacar heeft zich voor het eerst uitgesproken over het naderende vertrek van ploeggenoot Juan Ayuso bij UAE Emirates. Het nieuws dat midden in de Vuelta a España naar buiten kwam, zorgde voor flinke opschudding in het peloton. Pogacar hield zich op de vlakte, maar liet wel doorschemeren dat de kwestie hem bezighoudt.

Ayuso rijdt ondanks alle commotie een sterke Vuelta. De jonge Spanjaard boekte al twee etappezeges en liet opnieuw zien dat hij tot de grootste talenten van het peloton behoort. Toch kwam zijn ronde anders op gang dan velen verwachtten. Waar hij vooraf werd gezien als een kandidaat voor een topklassering, liet hij die ambitie al snel varen. Alsof dat nog niet genoeg was, zorgde UAE midden in de koers voor extra opschudding door te melden dat hij na dit seizoen vertrekt.

'Moeilijke situatie'

Pogacar koos zijn woorden zorgvuldig toen hij in aanloop naar de Canadese WorldTour-klassiekers naar de kwestie werd gevraagd. "Aan de ene kant is het heel verdrietig om hem te zien vertrekken", zei hij tegenover onder meer Wielerflits.

"En aan de andere kant kan ik hem ook wel begrijpen. Hij wil wat verandering in zijn omgeving. Ja, ik weet het niet… Het is een moeilijke situatie om een mening over te hebben", aldus de Sloveen. Daarbij benadrukte hij zich niet te willen verliezen in speculaties. "Het beste is om inside informatie te hebben, om zelf met hem te spreken over deze situatie", sloot de Tourwinnaar af.

Buitenbeentje in ploeg van Pogacar

Dat Ayuso zich steeds minder thuis voelde binnen de ploeg, was volgens kenners al langer zichtbaar. In de Giro d’Italia kreeg hij kritiek omdat hij te weinig kopwerk deed voor klassementsleider Isaac del Toro, terwijl ook in de Vuelta het beeld ontstond dat hij apart werd gezet. Wielerjournalist Thijs Zonneveld sprak zelfs van een situatie die 'tegen pesten aanzit'. Tijdens de ploegentijdrit berispte een ploegleider hem openlijk voor de camera’s: volgens analisten een bewuste actie om hem te kijk te zetten.

Daar komt bij dat Pogacar de onbetwiste leider van UAE is. "Het is de ploeg van Pogacar", stelde Zonneveld eerder. "Als hij tegen iemand is, dan is de rest ook zo. Als je tegen Pogacar ingaat, graaf je je eigen graf." Dat voedde bij Ayuso het gevoel dat hij in de schaduw stond en weinig steun kreeg van ploeggenoten.

Toekomst van Ayuso nog onduidelijk

Na dit seizoen vertrekt de 22-jarige Spanjaard definitief bij UAE. Welke ploeg hem oppikt is nog onduidelijk, maar duidelijk is dat hij gewild is: Ayuso geldt als een van de weinigen die in potentie kan concurreren met toppers als Pogacar en Jonas Vingegaard. Al moet je dus wel weten hoe je met hem om moet gaan.

Pogacar speculeert al over zijn eigen toekomst

Opvallend genoeg denkt Pogacar zelf ook al na over zijn toekomst. Na zijn vierde Tourzege liet hij doorschemeren niet eeuwig door te zullen gaan, al wees zijn manager op vermoeidheid na een loodzwaar seizoen. Voorlopig staan er echter nog genoeg doelen op het programma: eind september rijdt hij het WK op de weg én in de tijdrit, met daarna weer de blik op de Tour de France en de voorjaarsklassiekers.