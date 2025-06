Puck Pieterse heeft in het Italiaanse Val di Sole opnieuw een wereldbekerwedstrijd bij het mountainbiken gewonnen. De 23-jarige wereldkampioene was in warme en stoffige omstandigheden veel te sterk voor de concurrentie in de hoofdrace en rondde een lange solo succesvol af.

Pieterse was vrijdag ook al de sterkste in de korte race (shorttrack) en zegevierde eerder deze maand in het Oostenrijkse Leogang in zowel de shorttrack als de hoofdrace (cross country). De Amersfoortse is de eerste vrouw met dubbel succes in twee wereldbekers op rij.

Enorme klap voor Puck Pieterse: wereldkampioene herbeleeft drama van Olympische Spelen Puck Pieterse heeft een enorme teleurstelling moeten slikken. De toprenster hoopte zondag mee te kunnen doen om de wereldbekerwinst in de hoofdrace in het Tsjechische Nove Mesto, maar een lekke band gooide roet in eten van de mountainbikester. Daarmee herbeleefde de renster het drama van de Olympische Spelen van vorig jaar.

In de eerste van zeven ronden nam Pieterse al de leiding en voerde ze het tempo op. Geen van haar concurrenten kon volgen. Samara Maxwell uit Nieuw-Zeeland, de leider in het wereldbekerklassement, kwam in de slotronde wel wat dichterbij, maar eindigde toch op gepaste afstand (26 seconden) als tweede. De derde plaats was voor de Oostenrijkse Laura Stigger op 44 seconden.

Zware beproeving voor Pieterse

Pieterse sprak na afloop van een zware beproeving in het warme Val di Sole. "Ik zag in het begin van de race dat ik snel een gaatje had en ben er voor gegaan, hoewel het best lastig was de focus te behouden", zei de winnares in het flashinterview. "De Italiaanse fans maken altijd zoveel herrie. Ik kon me gelukkig herpakken en mijn voorsprong behouden. Het was in de laatste ronde nog dertig seconden en dat lijkt veel, maar dat is het niet. Eén foutje en het kan gedaan zijn."

Pieterse sloeg de eerste twee wereldbekerwedstrijden in april in Brazilië over omdat ze in die periode nog op de weg reed. Om die reden staat ze niet bovenaan in de wereldbekerstand, maar door haar zege in Italië stijgt ze wel van de negende naar de derde plaats. Pieterse verzamelde tot nu toe 820 punten, terwijl Maxwell bovenaan staat met liefst 1253 punten.