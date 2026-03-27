Het lukt Fabio Jakobsen al jaren niet meer om terug te keren naar zijn topvorm, toen hij de zeges aaneenreeg. Ook in het nieuwe wielerseizoen gaat het behoorlijk moeizaam met de topsprinter van weleer, die opnieuw met fysieke malheur te kampen heeft. Daardoor is zijn status niet meer wat die ooit was.

Fabio Jakobsen pakte etappezeges in zowel de Tour de France als in de Ronde van Spanje. Bovendien won hij ook nog een heel aantal eendagskoersen, en werd hij in 2017 Nederlands kampioen op de weg. Desondanks is het hem inmiddels al twee jaar niet meer gelukt om te winnen.

Fysieke malheur

Ook dit seizoen gaat het tot nog toe matig met de renner van Team Picnic PostNL. Wederom heeft hij te kampen met fysieke ongemakken. Afgelopen seizoen had hij te kampen met een beknelde bloedsomloop. Na een operatie en zijn rentree ging Jakobsen bovendien vrijwel direct hard onderuit, met een gebroken sleutelbeen tot gevolg. Een nieuw hoofdstuk in de toch al met zo veel pech doordrenkte carrière van Jakobsen, met onder meer zijn gruwelijke valpartij in Polen in 2020.

Dit jaar hoopt de 29-jarige Jakobsen op meer succes, maar ook in de Ronde van Brugge moest hij vorige week opgeven. "Het gaat beter en beter”, begint Jakobsen in gesprek met het Algemeen Dagblad. "De wedstrijden gaan goed, ik herstel ervan. Het is nog geen topvorm, in ieder geval niet zoals vroeger. Maar ik voel me wel goed en ik merk dat er progressie in zit.”

Lang seizoen

"Het seizoen is nog lang, ik fiets graag, dus ik toon wel inzet", vervolgt de sprinter uit Gelderland. "Wie weet dat zich dat uitbetaalt in beter worden en uiteindelijk misschien ook in dat die jongens wat terug kunnen doen voor mij richting de rest van het jaar.”

Status veranderd

Dat zijn status zo drastisch veranderd is, van topspurter naar 'net geen pelotonvulling', is even wennen voor Jakobsen. " Ik heb vier, vijf maanden goed getraind in Spanje. Vroeger was ik gewend dat ik er dan meteen stond", licht hij daarover toe. "En ik denk dat je van het positieve uit moet gaan, alleen de realiteit is dat ik nog niet meedoe voor winst.”

Wel ziet de Nederlandse wielrenner progressie in zijn eigen vorm. "Ik ben veel beter dan vorig jaar. Dat is hoopgevend, maar het is ook teleurstellend. Ik was gewend om mee te doen, om zeker top-10 te sprinten. En daar sta ik gewoon nog niet. Ik denk dat dat zo is, omdat ik er zo lang uit geweest ben. Het herstel van de operatie duurt net wat langer dan m’n ideaalbeeld.”

Toekijken