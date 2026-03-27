Het gaat niet goed met de wielercarrière van Fabio Jakobsen. De topsprinter kampte de voorbije tijd met veel fysieke problemen en het is duidelijk dat de Nederlander nog lang niet de oude is. Tijdens de E3 Saxo Classic resulteerde dat in een pijnlijk beeld.

De koers was maar nét begonnen, of het zat er alweer op voor de 29-jarige Jakobsen. Hij hield het 30 kilometer vol, nog ruim voordat de eerste hindernissen in aantocht waren. Het was al de derde keer in korte tijd dat de sprinter de finish dit seizoen niet haalde. Woensdag stapte hij af in de Ronde van Brugge, eerder zag hij ook de finishlijn niet in de Enme Samyn Classic. Aansprekende resutaten reed hij ook nog niet sinds het begin van dit seizoen.

Vernauwde bekkenslagader

Dat is helaas al een tijdje het geval. De sprinter, die in 2020 ernstig ten val kwam en wonderbaarlijk goed terugkeerde in het peloton, kampte met veel fysieke problemen. Even dreigde in 2025 zelfs het einde van zijn loopbaan vanwege een vernauwde bekkenslagader. Maar ook daarvoor vielen de resultaten tegen. Zijn laatste zege dateert van april 2024, toen hij een etappe won in de Ronde van Turkije.

De oogst in dienst bij Team Picnic PostNL is met één zege dus bijzonder schraal te noemen. Jakobsen weigert echter de handdoek in de ring te gooien. "Wie weet dat zich dat uitbetaalt in beter worden en uiteindeijk misschien ook in dat die jongens wat terug kunnen doen voor mij richting de rest van het jaar", zo vertelde hij aan het Algemeen Dagblad.

Toch moet hij erkennen dat hij van topsprinter naar 'net geen pelotonvulling' is gegaan. "Het gaat in je hoofd zitten in de autorit naar huis of in de bus na de wedstrijd. Maar opgeven is sowieso geen optie. Wat jammer is, is dat ik geen finales meer rijd. Dat is iets wat ik wel altijd goed kon en leuk vond om te doen. Dan moet ik nu even vanaf een afstandje toekijken, vaak", zo concludeert hij.

Grote successen als sprinter

Voorlopig is dat inderdaad het geval. Jakobsen kan zich over een kleine twee weken revancheren in de Scheldeprijs. Die koers won hij in 2018 en 2019. Het waren twee van zijn eerste grote prijzen. Daarna volgden onder meer vijf ritzeges in de Vuelta, één in de Tour de France en de zege op het Europees kampioenschap op de weg in 2022.