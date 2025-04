Nederlandse wielrenner en sportieve vrouw delen heugelijk nieuws, reacties stromen binnen

Wielrenner Pascal Eenkhoorn en zijn vriendin Manon van der Burg hebben groot nieuws gedeeld met de wereld. De sportcollega's van het stel reageren meteen enthousiast op het bericht op Instagram.

De twee laten weten dat ze in verwachting zijn van een baby. Aan de roze binnenkant van de taart op de foto te zien, daat het om een dochter. "Er is een kleintje onderweg."

Van der Burg is in oktober uitgerekend. Haar zwangere babybuik is nog niet te zien, want het sportkoppel is alleen van de achterkant gefotografeerd.

Felicitaties

Veel topsporters feliciteren de 28-jarige renner van UCI WorldTeam Soudal–Quick-Step en zijn vrouw. Onder andere wielrenster Floortje Mackaij, Nine Groenewegen (de vrouw van Dylan) en Belgische renners Milan Menten en Maxim van Gils laten een liefdevolle reactie achter.

Schaatsen

Van der Burg heeft zelf ook een sportief verleden. Op haar Facebook-account is te zien dat ze regelmatig schaatst, skeelert en hardloopt. De 27-jarige heeft in 2013 en 2014 ook op professioneel niveau geschaatst. Zo reed ze een persoonlijk record op de 1500 meter tijdens de selectiewedstrijd voor het NK Junioren in januari 2014.

Eenkhoorn deed op 17 december 2022 een romantisch huwelijksaanzoek aan zijn geliefde Manon en Pascal zijn op 4 oktober 2024 getrouwd en precies een jaar later verwachten ze dus hun eerste kindje. De twee zijn al zes jaar bij elkaar.

Ronde van Romandië

Eenkhoorn maakte begin dit jaar de overstap van Lotto Cycling Team naar Soudal Quick-Step. Hij stapt dinsdag weer op de fiets voor de Ronde van Romandië. De koers vindt van 29 april tot 4 mei plaats in Zwitserland.