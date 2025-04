Bilal Ould-Chikh spreekt klasse uit over 'luie' teamgenoot: 'Dan had hij het verder geschopt'

Bilal Ould-Chikh werd maandagavond kampioen met FC Volendam tegen Jong FC Utrecht. De aanvaller, die een aflopend contract heeft, reageert verbaast voor de camera van Sportnieuws.nl als hij hoort dat zijn teamgenoot Henk Veerman drie keer scoorde: "Eerlijk gezegd wist ik dat niet."

"Bloed zweet en tranen," dat is hoe Ould-Chikh zijn gevoelens voor de camera van Sportnieuws.nl samenvat na de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. "Ik ben gebleven met een doelstelling. Als je ziet waar ik vandaan kom, was dat wel een heel eindje. Een jaar geleden heb ik een operatie gehad aan mijn rug en wist ik niet of ik ooit nog zou kunnen voetballen. Ik had niet gedacht dat ik hier een jaar later met de schaal zou staan."

"Uiteindelijk ben ik gebleven om kampioen te worden," gaat de aanvaller verder. "Dat heb ik meerdere malen in interviews gezegd, ook aan het begin van het seizoen. En dat dat dan lukt is mooi."

'Te goed voor deze competitie'

Er ging veel door de aanvaller van FC Volendam heen na het laatste fluitsignaal: "Je voelt je de kampioen, maar je denkt ook aan het gehele seizoen. Alles gaat door je heen; wat dit team ervoor heeft gedaan en het werk wat hier in is gestopt. Ik denk dat heel veel van onze jongens individueel te goed zijn voor deze competitie."

'Gewoon geen kansen afgemaakt'

De Volendammers maakten het zichzelf tijdens de kampioenswedstrijd onnodig spannend door een 1-0 voorsprong weg te geven en met een achterstand de rust in te gaan. Dat zorgde echter niet voor extra spanning bij Ould-Chikh: "We hadden gewoon geen kansen afgemaakt. Ik heb totaal geen paniek gehad in de kleedkamer. Ik wist dat we deze wedstrijd zouden winnen."

Goalgetter Henk Veerman

Tijdens de kampioenswedstrijd was een heldenrol weggelegd voor Henk Veerman. De rasechte Volendammer scoorde alle drie de doelpunten, maar dat was Ould-Chikh helemaal ontgaan: "Eerlijk gezegd wist ik geen eens dat hij drie goals had gemaakt. Daar kwam ik pas na deze wedstrijd achter. Ik was alleen bezig met winnen en zo veel mogelijk kansen creëeren."

"Dat hij nu drie goals maakt, dat bewijst toch weer zijn klasse," gaat Ould-Chikh verder. "Ik denk dat als hij wat minder lui was, hij het verder zou hebben geschopt."

'Geen contract meer'

De Volendammers hebben nog twee wedstrijden te gaan. De aanvaller is in elk geval niet van plan nu achterover te gaan leunen: "Ik wil niet geblesseerd raken, want aan het einde van het seizoen heb ik geen contract meer." In welk shirt hij volgend jaar speelt, is nog onduidelijk.

"Dat weet ik echt nog niet. Het kan alle kanten op. Ik denk dat mijn zaakwaarnemer aan de bak kan, qua cijfers heeft hij niks te klagen denk ik. Hij moet flink aan de bak voor mij en dan zie ik wel wat er uit komt."