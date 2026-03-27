Topwielrenner Mathieu van der Poel kwam zaterdag ten val in Milaan-Sanremo. Voor de start van de E3 Saxo Classic ervaart hij nog steeds de gevolgen. De Nederlander liep een vervelende verwonding op aan zijn hand.

Van der Poel was zaterdag betrokken bij de valpartij richting de Cipressa. De Nederlander kon die niet ontwijken en liep lichte schade aan zijn hand op. Op de Poggio bleek uiteindelijk dat zijn verwonding hem parten speelde. "Ik kan mijn stuur niet goed meer vasthouden. Ik heb het geprobeerd", zei hij in de radio.

De winst ging naar Pogacar. Voor hem is het de eerste zege in de Italiaanse voorjaarsklassieker. In zijn vijf eerdere deelnames eindigde hij twee keer als derde, afgelopen jaar en in 2024.

'Vervelende wond'

Het gaat nog wel even duren voordat de gehavende vinger van de 31-jarige weer volledig hersteld is. "Het is een vervelende wond die ik heb aan mijn hand. En zeker mijn nagel", zei Van der Poel. "Het is niet heel aangenaam om ermee te rijden, maar het is te doen."

Hij kan nog steeds niet optimaal zijn stuur vasthouden. "Pijn is veel gezegd. Het is onaangenaam", aldus Van der Poel. "Het is best een vervelende blessure. Het zal ook nog wel even duren voordat het dicht is, omdat er een gat in de nagel zit. Maar ik kan ermee fietsen, dat is het belangrijkste."

Ronde van Vlaanderen

Van der Poel hoopt vrijdag vrijdag voor de derde keer op rij de titel te winnen in Harelbeke. De E3 Saxo Classic is een van de belangrijkste graadmeters iets meer dan een week voor de Ronde van Vlaanderen.

Volgens oud-renner Jan Bakelants liggen daar grote kansen voor de Nederlander. "Voor mij blijft Van der Poel de grootste favoriet voor de Ronde en is Pogacar zijn eerste uitdager. Dat is na Sanremo niet veranderd", voorspelde de 40-jarige analist.